普京應金正恩之邀今國事訪問朝鮮　六大議題西方最擔心或是「它」

朝鮮和俄羅斯6月17日同時宣布，俄羅斯總統普京將於18日至19日應朝鮮國務委員會委員長金正恩的邀請國事訪問朝鮮。另據俄羅斯總統網站消息，普京將在19日至20日國事訪問越南。



韓聯社報道，朝中社和俄羅斯克里姆林宮17日同時發布消息。這將是普京自2000年7月以後時隔24年再次訪朝，也將是自2023年9月與金正恩在俄會晤後時隔9個月對朝進行回訪。

再上一次朝俄首腦會談發生在2019年4月，此次將是金正恩和普京的第3次直接會晤。自朝鮮因新型冠狀病毒感染疫情封鎖國境以來，尚未有過訪問朝鮮的外國領導人。

有迹象表明朝鮮日前在百花園迎賓館和金日成廣場籌備外賓迎接工作，故有分析認為普京即將訪朝。

自2022年2月24俄烏開戰以來，朝俄關係不斷加深。在西方國家和國際社會的制裁下，俄羅斯可能高度評價朝鮮對其提供的無條件支援，普京此訪被指可能有「回禮」。

金普會：俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和朝鮮領導人金正恩2023年9月13日視察俄羅斯阿穆爾州東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）。（Pool via Reuters）

普京2023年9月13日會晤金正恩，兩人握手（Pool via REUTERS）

此次朝俄首腦會談的最大焦點，就是雙方的軍事合作水平。普京2023年9月在朝俄首腦會談上暗示將向朝方提供人造衛星製造技術。據韓國情報機構和安全部門消息，朝俄或以普京訪朝為契機，建立起相當於「有事時自動軍事介入」水平的緊密軍事合作關係。

此外，俄羅斯僱傭朝鮮勞工也可能成為議題。據悉，雖然與朝簽署勞工僱傭合同行為違反聯合國安理會對朝制裁決議，但俄方正在考慮投入朝鮮勞工開展重建工作的方案。

朝鮮領袖金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月13日於阿穆爾州的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）會面。圖為兩人進行面對面會面時握手合照。（Pool via REUTERS ）

中新社報導，俄羅斯總統國際事務助理烏沙科夫（Yuri Ukhakov）的話稱，訪朝期間，普京將與金正恩舉行多種形式的會談，包括大範圍會談及領導人之間的非正式會晤等。

議題將包括安全問題和經濟、能源、交通、農業等各領域的合作議題，並就國際和地區熱點問題交換意見。烏沙科夫表示，在聯合文件簽署儀式之後，兩國領導人將就會談成果向媒體發表聲明。