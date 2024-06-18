普京：將與朝鮮簽新協議　建立「不受西方控制」安全和貿易機制

俄羅斯總統網站17日消息指，總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）應邀6月18日至19日、19日至20日分別對朝鮮、越南進行國事訪問。



普京18日在《勞動新聞》及朝中社發表的文章《俄羅斯和朝鮮：跨越年代的友誼和合作傳統》刊登在克里姆林宮網站上。文章稱：「平壤過去是，現在仍然是我們堅定的志同道合者和支持者，準備堅決抵制西方集體阻止建立多極世界秩序的圖謀。」

普京承諾將堅定不移地支持朝鮮，並互相建立不受西方控制的貿易和安全機制。

普京指出：「我堅信，通過共同努力，我們將能夠將雙邊合作提高到更高的水平，這將有助於發展俄羅斯和朝鮮間互利平等的合作，加強我們的主權，加深經貿關係，發展人文領域聯繫，最終將提高兩國公民的福祉。」

文章表示：「那些不同意美國的做法並奉行獨立政策的國家正面臨着日益嚴峻的外部壓力。」

俄羅斯總統普京2024年6月14日在莫斯科向俄羅斯外交部官員發表演講（Reuters）

2023年9月13日俄羅斯總統普京陪同到訪的朝鮮總統金正恩在俄羅斯阿穆爾地區參觀（Reuters）

普京強調稱：「以金正恩同志為首的朝鮮領導人一再表示希望和平解決現有的所有分歧。但華盛頓拒絕履行早先達成的協議，不斷提出新的、愈來愈強硬和明顯不可接受的要求。」

普京指，俄羅斯願與朝鮮密切合作，使國際關係更加民主和穩定。

文章稱：「我們將發展不受西方控制的可替代貿易和結算機制，共同抵制非法的單邊限制。」「當然，我們將發展我們兩國間的人文合作。計劃是加強俄朝高校間的學術流動性。進一步加強相互旅遊，文化、教育、青年和體育交流。所有使兩國國家和人民間交流『人性化』的東西都能增進信任和相互理解。」

俄羅斯總統普京2024年5月25日在莫斯科與國防工業企業高層開會（Reuters）

根據中新社，俄羅斯傳媒援引俄總統助理烏沙科夫的話報道說，訪朝期間，普京將與朝鮮最高領導人金正恩舉行多種形式的會談，包括大範圍會談及領導人之間的非正式會晤等。雙方將討論安全問題和經濟、能源、交通、農業等各領域的合作議題，並就國際和地區熱點問題交換意見。烏沙科夫表示，在聯合文件簽署儀式之後，兩國領導人將就會談成果向媒體發表聲明。

訪越期間，普京將與越共中央總書記阮富仲、越南國家主席蘇林、總理范明政和國會主席陳青敏舉行會晤。雙方將討論俄越兩國在經貿、科技和人道主義等領域進一步發展全面戰略夥伴關係的現狀和前景，並就國際和地區熱點問題交換意見。雙方將發表聯合聲明，並簽署一連串雙邊文件。