安華：馬來西亞準備啟動加入金磚國家程序

6月13日，北京對話發起人、「觀察者網」董事長李世默在馬來西亞總理府與馬來西亞總理安華（Anwar Ibrahim）深入交流。近一小時的對話由「亞洲復興」展開，探討在單極時代走向終結的今天，亞洲和伊斯蘭世界將在多極化的世界中扮演什麼角色？覺醒的「全球南方」要如何形成團結一致的力量，應對全球挑戰？馬來西亞如何與中、美等大國相處？



對話中，安華還分享他對加沙危機、俄烏衝突、供應鏈安全、美元霸權等問題的看法，並深情回顧他政治道路上跌落低谷的艱難歲月。談及金磚國家（BRICS）相關話題，安華表示，馬來西亞很快將啟動加入金磚的程序。

安華在受訪時表示，馬來西亞很快將啟動加入金磚國家的程序。圖為2023年12月17日，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）在東京出席東盟與日本建立友好關係50周年紀念峰會（Reuters）

以下為部份對話實錄：

李世默：東盟是一個非常健全、具有連貫性的「全球南方」機構。你如何看待「全球南方」機構的發展？我們現在有金磚國家合作機制，有亞投行，這是一個融資機構。順便問下，馬來西亞什麼時候加入金磚國家呢？

安華：我們已經表明我們的政策，我們已經做出決定。我們很快將啟動正式程序。就「全球南方」而言，我們是完全擁護的。擴充成員國的事情上，我與巴西總統盧拉（Lula da Silva）合作得很好。我們在等待最終結果，以及南非政府的反饋。

李世默：大家還在談論一個話題，我覺得是歷史上第一次，「全球南方」國家彼此之間的貿易超過我們與「全球北方」的貿易。「全球南方」國家之間進行着大量的貿易和經濟活動，為什麼我們仍然要用美元進行交易呢？盧拉總統2023年在上海，他在新開發銀行發表講話。他激情昂揚，說自己每天晚上睡覺前，都要尋思為什麼我們還要用美元來交易。你做過財政部長，是了解這些的，這太荒謬。但我們不得不向這個體系支付金融贖金。我們該怎麼辦？「全球南方」要怎麼合作，逐步擺脫對強加給我們的外部金融體系的依賴？

2023年8月22日，巴西總統盧拉（Lula da Silva）在南非約翰尼斯堡舉行的金磚國家峰會上致開幕詞。（REUTERS）

2024年6月13日，「觀察者網」董事長李世默在馬來西亞總理府對總理安華進行訪問。（觀察者網）

安瓦爾：我已正式呼籲成立「亞洲貨幣基金組織」。是的，我們現在正在進行認真討論。但同時，例如與中國，我們總貿易額的20%以上已經使用本幣交易，對我們來說這是相當大的交易量，這意味著擺脫美元是可能的。否則，我們的貨幣林吉特還有意義嗎？通貨膨脹率低，經濟成長率很高，投資巨大。2023年馬來西亞創造有史以來最高的投資額，但貨幣仍然受到攻擊。好吧，過去幾週有所緩解。但沒道理啊，這與基本的經濟學原理相悖。為什麼？一個完全不屬於兩國貿易體系且在本國經濟活動方面無關緊要的貨幣，卻佔據主導地位，純粹因為它被用作國際貨幣。所以我說，好吧，我們沒辦法排除你。美元仍然有其作用，但如果我們使用自己的貨幣進行貿易，可以大幅減少美元對我們經濟的影響，並希望我們的貿易體係能成熟，建構新的亞洲金融體系。

李世默：亞洲貨幣基金組織將如何運作呢？

安華：當然這個構想還沒完全成熟，中央銀行的工作人員正在研究。初始階段已經起步，即在雙邊貿易中使用本幣，例如與中國的貿易已達到18%到20%，與印尼和泰國也是如此。非常好的開始。我認為我們仍有提升的空間，可以加強這種合作，並開始吸引更多參與者。當然，人們會說，我們不希望中國主導。我說，要有一個獨立的、專業運作的機構。我認為中國的參與對確保這一構想的成功至關重要。

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