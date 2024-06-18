厄瓜多爾暫停與華免簽證　稱中國移民流動異常增　北京：打擊偷渡

南美洲國家厄瓜多爾（Ecuador）外交部6月18日表示，暫停與中國的免簽證協定，理由是來自中國公民的非正常移民流動異常增加，抵達該國後未有在90天的限期內離開，或借道厄瓜多爾前往其他地方。中國外交部18日稱執法部門正與相關國家開展合作，聯合打擊跨境偷渡活動，遣返偷渡人員。



根據中國政府網站資料，《中厄兩國互免持普通護照人員簽證協定》2016年8月18日生效，讓持有效的中國普通護照公民以旅遊及相關活動為目的，或從事其他非營利活動，可免辦簽證到厄瓜多爾入境、出境或者過境，一年內累計停留不超過90日。

厄瓜多爾外交部6月18日在社交網站發布聲明，公布暫停這項協定。

聲明稱，近月出現來自中國、令人憂慮的移民流動，約50%入境者沒有經正常路線離開或沒有在法定限期內離開。

在6月18日較早時候的中國外交部記者會上，有美媒記者問到有迹象表明自7月1日起，中國公民不能免簽證進入厄瓜多爾，稱數以萬計的中國移民從厄瓜多爾出發前往美國，詢問中國外交部對此有何評論。

北京：正聯合打擊跨境偷渡

中國外交部發言人林劍回應稱，中厄互免簽證協定自2016年8月生效以來，對雙邊人員往來和各領域務實合作發揮了重要積極作用，中國政府堅決反對任何形式的偷渡活動。

他稱中國執法部門近年來重拳整治妨害國邊境管理違法犯罪，對各種偷渡組織、從事偷渡活動的不法分子保持嚴打高壓態勢，取得顯著成效，同時中國執法部門正與相關國家開展合作，聯合打擊跨境偷渡活動，遣返偷渡人員，共同維護國際間人員交流交往秩序。