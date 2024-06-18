普京訪問朝鮮｜不足24小時的國事訪問 強人普京的悲情一面

朝鮮領導人金正恩2023年9月訪問俄羅斯後，俄羅斯總統普京訪朝就提上了日程，在經過九個多月的規劃後，如今普京的訪朝之行得以實現。而出人意料的是此次普京訪問的有效時間不足24小時。

普京6月18日傍晚才抵達朝鮮，按照俄方的說法，重大行程安排在19日，但19日午宴後，普京將啟程前往機場赴越南。普京停留的時間不足以匹配國事訪問的規格。尤其作為普京24年來對朝鮮的首次訪問，這樣的訪問時長顯然不夠隆重。

就是在如此短的訪問時間內，根據俄總統助理烏沙科夫描述，雙方非正式會談安排的時間較多，其中包括討論「最重要和敏感問題」，雙方人員根據需要參加。雙方可能簽署包括安全合作在內的全面戰略伙伴關係文件，這項協議文件尚未最後敲定，最終文本需要通過平壤的會談加以確認，在普京結束訪朝行程前簽署。

朝鮮領袖金正恩與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2023年9月13日於阿穆爾州的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）會面。兩人展開會面前，普京陪同金正恩參觀發射場。（Kremlin via REUTERS ）

也就是說如此短的訪問日程中，最重要的是金正恩和普京的非正式會談，就連最重要的兩國關係全面提升的文件還未確定，要等待普京訪問之後再簽署。這是否意味着金正恩和普京還有最後的討價還價的空間，兩國關係的文件還有修改的空間？

普京對朝鮮的訪問是建立在俄烏衝突這一大背景下展開的，如果不是俄羅斯在美歐的制裁下備受壓力，如果不是俄羅斯在長達兩年的戰事中實力消耗太快，朝鮮似乎很難以如此迅速的步伐走進俄羅斯的視野。從普京24年來首次到訪朝鮮看，俄烏衝突帶給俄羅斯的衝擊相當沉重。俄羅斯如果不是到了萬不得已，何至於尋求朝鮮這樣閉關鎖國的國家的支持。毫無疑問，俄朝關係走近，政治和軍事合作是重中之重。

這是兩個被美西方制裁得體無完膚的國家的抱團取暖。金正恩2023年在俄羅斯遠東考察了火箭發射場等一系列軍工設施，普京當時親自陪同參觀。用軍事技術換取支持，這是俄羅斯的邏輯。如今旋風式的訪朝，是強人普京悲情的一面，也許足夠短的時間才能支撐得起「普大帝」對待小國的俾睨。

金正恩非常重視軍事技術進步，圖為根據朝中社2024年5月15日發放的圖片，朝鮮領導人金正恩（黑衣者）前往軍工企業現場指導。預計普京訪問之後，朝鮮將從俄羅斯獲取大量的軍事技術。（KCNA via REUTERS）

事實上此次訪問期間，俄羅斯同朝鮮的關係將提升為全面戰略伙伴關係，這是相當重大的改變。眾所周知俄羅斯同朝鮮的關係在蘇聯解體之後就一直不温不火。2000年普京擔任總統後，實行朝韓等距離外交。2000年的《俄羅斯聯邦外交政策構想》曾指出：「工作重點是確保俄羅斯平等參加解決朝鮮問題，同朝韓兩國保持平衡的關係」。蘇聯解體後停止向朝鮮供應軍事技術，上一次也就是2000年普京訪問朝鮮，俄羅斯逐漸恢復與朝鮮的軍事工業和軍事技術合作，僅限於供應前蘇聯時期提供的武器裝備的零件和設備。但此次普京訪問朝鮮後，俄羅斯同朝鮮的關係將大幅度提升，有一個全新的定位。兩者互相提供的軍事支持，不會停留在零部件。

經過烏克蘭戰爭，俄羅斯和美歐的關係很難再有回頭路。披露的部分協議顯示，俄朝雙方將發展不受西方控制的貿易和互惠支付體系，共同反對單邊非法限制措施，雙方將在歐亞大陸建立一個平等、不可分割的安全結構。這意味着普京要將朝鮮納入一個正在逐步建立的全面的對抗聯盟。

如此重大的關係提升，絕不是朝鮮助攻俄羅斯簡單提供一些武器援助這麼簡單。朝鮮如果加入俄羅斯的安全構想，是否會在俄羅斯的慫恿之下做出衝動的選擇？中國將如何處理應對可能發生的變化？中國並不希望完全站在美歐的對立面。朝鮮對俄羅斯來說，除了提供政治軍事支持，還有可能成為撬動中國、倒逼中國的一個槓桿。因此，普京此次訪問朝鮮，時間短只是公關姿態，重視朝鮮的作用，才是真正的心態。