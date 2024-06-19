拜登宣布新政策　為50萬合資格美國公民配偶提供入籍機會

美國總統拜登（Joe Biden）6月18日宣布，為合資格的美國公民配偶提供入籍途徑。他批評今屆大選對手、前總統特朗普（Donald Trump）的政策，導致美墨邊境有大批移民家庭離散，以及使用不當言論形容非法進入美國的移民。



路透社報道，拜登在白宮公布該政策時，指特朗普公然形容非法移民「污染國家的血液」令人難以置信。他表示自己無意在邊境或移民問題上玩弄政治，而是有意解決問題。

報道引述官員指，預計政策將向約50萬在美定居至少10年的美國公民配偶開放，大多數受惠者為墨西哥裔。

這項移民政策將在幾個月後才推出，允許美國合法公民的配偶與子女在不離開美國的情況下申請永久居留權，並最終能入籍，約5萬名21歲以下且父母任一方為美國公民的子女也將符合資格。

圖為2024年5月30日，美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）因被指控偽造商業記錄罪成後，在紐約的特朗普大樓外向在場人士舉起拳頭示意。（REUTERS/Eduardo Munoz）

2024年6月4日，美國總統拜登宣布簽署美墨邊境禁令的行政命令後，在加州邊境有尋求庇護的移民在臨時集結地等待被運送。（Reuters）

此舉或可視為拜登為贏得大選所做的攻勢，惟該計劃幾乎肯定面對法律挑戰，將來的總統亦可能取消計劃。與拜登政府就移民政策對簿公堂的德州州長阿博特（Greg Abbott）認為，白宮的新措施「公然違法」及為了拉票而做。

特朗普競選團隊發言人萊維特（ Karoline Leavitt）表示，拜登新政是「大赦」，並重申特朗普（Donald Trump）競選承諾，若他勝選將「恢復法治」。