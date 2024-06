拜登詭異定格「呆笑」近1分鐘　特朗普競選團隊嘲：魂不守舍

據美國《華盛頓郵報》報道,6月10日,美國總統拜登出席白宮的六月節音樂表演時,因「幾乎一動也不動」,招來共和黨人嘲笑。



據美國共和黨全國委員會(RNC)在X上曝光的影片顯示,在美國著名福音歌手富蘭克林(Kirk Franklin)演唱其歌曲《愛情理論》(Love Theory)時,拜登總統身旁的美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)、已故喬治.佛洛伊德(George Floyd)的兄弟菲洛尼斯.佛洛伊德(Philonise Floyd)等人隨着音樂節拍晃動身體,而81歲的拜登則僵硬尬笑注視舞台,直到身旁的菲洛尼斯.佛洛伊德與其碰拳才有所反應,彷彿被凍住的狀態持續了近1分鐘。

但拜登則僵硬尬笑注視舞台,直到身旁的菲洛尼斯.佛洛伊德與其碰拳才有所反應。(路透)

美國著名福音歌手富蘭克林演唱歌曲,美國副總統賀錦麗更與他共舞。(路透社)

對此,特朗普競選團隊在X上開酸拜登「魂不守舍」(Lights are on but no one’s home)。特朗普競選顧問史提芬.張(Steven Cheung)開玩笑說,活動上的拜登總統像是吸了大麻。

美國猶他州共和黨參議員邁克.李(Mike Lee)則在社群媒體上打趣道:「誰說拜登沒有節奏?」他在另一則貼文稱,如果美國遭到入侵,拜登的反應就和影片中一樣。

特普朗競選團隊在X上開酸拜登「魂不守舍」(路透社)

據公開資料,拜登在2021年6月17日簽署法案生效,將「六月節」(Juneteenth)六月節定為紀念美國廢除奴隸制的全國性節日,其緣由是1865年的6月19日,美國北方政府軍才終於抵達最南邊的德州,宣告所有奴隸獲得自由之身。

在這場音樂節活動接近尾聲時,拜登表示,他為簽署這一節日的法案感到「自豪」。

據《華盛頓郵報》報道,拜登競選團隊未予以置評。

