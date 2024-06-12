拜登詭異定格「呆笑」近1分鐘　特朗普競選團隊嘲：魂不守舍

據美國《華盛頓郵報》報道，6月10日，美國總統拜登出席白宮的六月節音樂表演時，因「幾乎一動也不動」，招來共和黨人嘲笑。



據美國共和黨全國委員會（RNC）在X上曝光的影片顯示，在美國著名福音歌手富蘭克林（Kirk Franklin）演唱其歌曲《愛情理論》（Love Theory）時，拜登總統身旁的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、已故喬治．佛洛伊德（George Floyd）的兄弟菲洛尼斯．佛洛伊德（Philonise Floyd）等人隨着音樂節拍晃動身體，而81歲的拜登則僵硬尬笑注視舞台，直到身旁的菲洛尼斯．佛洛伊德與其碰拳才有所反應，彷彿被凍住的狀態持續了近1分鐘。

但拜登則僵硬尬笑注視舞台，直到身旁的菲洛尼斯．佛洛伊德與其碰拳才有所反應。（路透）

美國著名福音歌手富蘭克林演唱歌曲，美國副總統賀錦麗更與他共舞。（路透社）

對此，特朗普競選團隊在X上開酸拜登「魂不守舍」（Lights are on but no one’s home）。特朗普競選顧問史提芬．張（Steven Cheung）開玩笑說，活動上的拜登總統像是吸了大麻。

美國猶他州共和黨參議員邁克．李（Mike Lee）則在社群媒體上打趣道：「誰說拜登沒有節奏？」他在另一則貼文稱，如果美國遭到入侵，拜登的反應就和影片中一樣。

特普朗競選團隊在X上開酸拜登「魂不守舍」（路透社）

據公開資料，拜登在2021年6月17日簽署法案生效，將「六月節」（Juneteenth）六月節定為紀念美國廢除奴隸制的全國性節日，其緣由是1865年的6月19日，美國北方政府軍才終於抵達最南邊的德州，宣告所有奴隸獲得自由之身。

在這場音樂節活動接近尾聲時，拜登表示，他為簽署這一節日的法案感到「自豪」。

據《華盛頓郵報》報道，拜登競選團隊未予以置評。

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