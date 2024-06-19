李強訪馬來西亞與安華會面　雙方同意加強貿易合作鞏固戰略關係

中國國務院總理李強6月19日上午在吉隆坡與馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）舉行會談。2人同意加強雙邊合作，提升中馬命運共同體建設至更高水平。雙方將持續推進《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），儘快完成中國—東盟自貿區3.0版談判。雙方同意，中國與相關東盟國家應自主處理南海問題，促進對話解決問題的大方向。



會談前，安華在首相府前廣場為李強舉行隆重歡迎儀式。2人共同走上檢閱台，現場高奏中馬兩國國歌，李強隨後檢閱儀仗隊。

李強表示，2024年是中馬建交50周年暨「中馬友好年」。過去半個世紀，不論國際風雲如何變幻，中馬始終以心相交、合作共贏。兩國關係不斷穩步向前，走在地區國家前列，發揮示範的作用。

2024年6月18日，馬來西亞吉隆坡，中國國務院總理李強乘包機抵達吉隆坡國際機場，開始正式訪問馬來西亞。（新華社）

中國國家主席習近平2023年3月31日會見馬來西亞首相安華。（Facebook@anwaribrahimofficial）

李強指出，中方願同馬來西亞更緊密對接發展戰略，充分發揮互補優勢，持續推進東海岸鐵路、「兩國雙園」等重大項目建設，擴大貿易投資規模，拓展物流、新能源、人工智能、數字經濟、鐵路裝備等領域合作。

李強指，雙方要加強文旅、教育、青年、地方等人文交流，進一步便利兩國人員往來。中國願與馬方密切多邊領域協作，共同維護東盟在區域合作中的中心地位。

2023年9月6日，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）在印尼出席東盟（ASEAN）峰會。（Reuters）

安華表示，馬來西亞珍視中馬友誼，致力於鞏固中馬全面戰略夥伴關係。馬方堅定奉行一個中國政策，堅定支持中國實現國家統一，不支持任何主張「台獨」的言行。中馬關係正站在新的起點上。

馬來西亞願同中方加強各級交往，加強貿易、投資、農業、數字經濟、教育、減貧等領域合作，積極推進重大項目建設，密切人文交流，推進中國同東盟對話與合作。馬方支持習近平提出的全球發展倡議等重大倡議，歡迎中國加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》。