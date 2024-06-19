澳洲總理：已向李強提出成蕾在發布會被擋鏡頭不可接受

針對澳洲籍華裔記者成蕾在中澳發布會上疑被中方人員阻擋鏡頭，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）說，他已告訴中國總理李強，這是不可接受的。



據路透社報道，阿爾巴尼斯星期二（6月18日）接受澳洲6PR廣播電台採訪時說，他已經直接向李強表達對成蕾被遮擋鏡頭事件的擔憂。

「我告訴他，在我們看來，（中國）官員們試圖擋住（成蕾的）鏡頭，這顯然是不可接受的。」

阿爾巴尼斯強調：「我們有不同的政治制度，不同的價值觀，但我們需要解決這些問題。」

李強訪澳：2024年6月17日，中國總理李強在坎培拉澳洲國會大樓與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）見面，李強在訪客簿簽名（Reuters）

李強訪澳：2024年6月17日，中國總理李強在澳洲坎培拉澳洲國會大樓與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）會面。（Reuters）

阿爾巴尼斯認為，這只是讓人們注意到成蕾在場的事實。她是澳洲的一名記者，她完全有權利出席中澳發布會並充分參與。

李強星期一在與阿爾巴尼斯會晤後，兩人在發布會上簽署雙邊文件。然而，在這場發布會上，代表澳洲天空新聞台參加此次新聞會的成蕾，疑似被兩名中方人員阻擋，不讓她靠近攝像鏡頭。

現場影片顯示，有一名澳洲官員上前交涉，但被兩名中方人員拒絕。澳洲官員並告訴兩人：「你站在我的澳洲同事面前，你必須讓開。」

成蕾事後告訴澳洲天空新聞台，「他們費好大勁兒不讓我靠近攝影鏡頭，要框住我」。中國想要避免她在會場上有一些在中方看來「不好」的發言或行為，「但這種阻擋行為本身就很難看」。

對此，澳洲外長黃英賢接受澳洲ABC電台採訪時說，之所以向李強提出這個問題，是因為「新聞自由對澳洲非常重要」。

中國國務院總理李強2024年6月15日抵達澳洲阿德萊德進行訪問，澳洲外長黃英賢到場接機（Reuters）

她說：「（阿爾巴尼斯）總理和我都明白支持成蕾的重要性，這就是為什麼我們花了兩年的時間確保她回家。」

49歲的成蕾曾是美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）駐華記者，2012年起擔任中國環球電視網（CGTN）主播，直到2020年被中國當局以涉嫌國家安全罪拘留。

成蕾2023年10月11日獲釋，被視為中澳關係回暖的新跡象。

本文獲《聯合早報》授權轉載

