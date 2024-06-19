美國印度擬加強晶片AI等高科技領域合作　路透社：憂中國崛起

彭博社報道，當地時間6月17日，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）與印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）舉行會晤，並在會後發表聯合聲明稱，兩國將保持推進在晶片、人工智能（AI）和太空等戰略領域的合作。路透社稱，美印正在建立更深層次戰略關係，是因為兩國都在擔憂中國在印太地區的崛起。



沙利文此次訪印是莫迪（Narendra Modi）6月早些時候再度當選印度總理後，美國高級官員對印度的首次高級別訪問。根據雙方發表的聯合聲明，沙利文與多瓦爾17日一同主持了美印關鍵和新興技術倡議會議。

圖為2024年6月4日，印度，莫迪在印度人民黨總部比勝利手勢。（Reuters）

白宮發表的聯合聲明稱，雙方討論了在太空、先進電訊、生物技術等領域的民用和國防技術合作，印度計劃採購MQ-9B軍用無人機平台、以及可能共同生產的陸戰系統。報道稱，這項於2023年啟動的技術倡議，為美印兩國在敏感技術的民用與國防應用，提供了合作方向，也是美國借印度「制衡中國」而進行的更廣泛合作中的一部份。

圖為2018年5月10日，俄羅斯莫斯科，印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）會晤俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）（不在圖中）。（Reuters）

印度外交部則表示，在為期兩天的訪問中，沙利文還與莫迪舉行了會晤，並向他介紹了包括敏感技術在內的多個合作領域。

會議結束後，莫迪在社交平台發文稱，印度致力於加強與美國的合作以「造福於全球」。

路透社在同一天的報道中稱，美印還啟動了新的戰略半導體合作夥伴關係，用於精確制導彈藥和其他以國家安全為重點的電子平台。

此外，根據印度政府提供的一份會議聯合情況說明，沙利文和多瓦爾決心防止敏感技術和軍民兩用技術洩露給「有關國家」，但並未點明具體國家。但報道渲染稱，美印正在建立更深層次戰略關係，是因為兩國都在擔憂中國在印太地區的崛起。

彭博社也稱，考慮到印度和中國關係「冷淡」，美國試圖將印度培養成該地區內對抗中國的戰略夥伴。

報道同時提到，儘管美印之間的關係迅速升溫，但2023年印度政府涉嫌參與在美國領土上謀殺錫克教活動人士的案件，讓兩國關係一度變得複雜起來。這起案件也是沙利文本次訪印討論的話題之一。

圖為美國白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）2024年4月9日身在美國華盛頓白宮，舉行的新聞發布會並發表講話。（Reuters）

近年來美國多次染指亞太事務，在地區問題上攪渾水，早前還發布所謂「印太戰略報告」，聲稱要加強在印太地區的存在，並強化盟友關係。

中國外交部發言人曾對此回應稱，以所謂的「中國威脅」為藉口搞「印太戰略」本身就是居心不良、來者不善。美方發布的所謂「印太戰略」，說一套做一套，聲稱要推進地區自由開放，實際上卻通過三邊安全夥伴關係，四邊機制構建封閉排他的小圈子；聲稱要強化地區安全，實際上卻製造嚴重核擴散風險，破壞地區和平穩定；聲稱要促進地區繁榮，實際上卻挑動地區國家間的對立對抗，衝擊地區多年來形成的以東盟為中心的區域合作架構，對地區合作成果和未來發展前景構成嚴重威脅。

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