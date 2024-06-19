菲律賓軍批中國海警攜兵器登菲船隻　菲多人傷1人斷指　北京反駁

菲律賓船隻6月17日駛入南海仁愛礁鄰近海域，中國海警阻截該船後登臨檢查。菲律賓軍方19日稱中方人員攜刀劍矛登船，並奪去菲方人員的槍枝，又指菲方多人受傷，1人失去右手拇指，菲武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner）要求中方歸還遭收繳的多枝步槍和裝備，並賠償其造成的損失。



從《環球時報》19日釋出的影片顯示，菲律賓17日派出多架運補船前往仁愛礁，中國海警出動橡皮艇和衝鋒舟以前後「夾擊」的方式，強制驅離菲軍的運補小艇。

中國海警人員一度登臨菲軍的運補硬殼充氣艇開展檢查工作，並在菲方小艇上搜出防彈衣等物品。

中國海警首次登臨檢查菲律賓船隻。（環球時報）

美媒19日引述兩名菲律賓官員稱，中方繳獲8枝裝在箱子裏的M4步槍、導航設備和其他物資。

菲方指中方引致多名菲律賓海軍人員受傷，其中1人更失去右手拇指。

中國海警出動橡皮艇和衝鋒舟以前後「夾擊」的方式，強制驅離菲軍的運補小艇。（環球時報）

布勞納在記者會表示，登上菲國船隻的中國人員攜有刀劍矛等武器，菲方海軍人員則赤手空拳反擊，不敵由8艘船組成的中國海警分隊。布勞納敦促中方交還所有裝備並作出賠償。

菲律賓軍方發聲明譴責中國海警：

北京：未採取直接執法措施

中國外交部發言人林劍19日回應稱，中國海警未對菲國人員採取直接執法措施。菲方不顧勸阻執意侵闖仁愛礁，才是造成衝突的直接原因。

中方指，菲律賓一再聲稱運補的是生活物資，惟實際上一直在偷運建築材料，甚至武器彈藥，企圖長期侵佔仁愛礁。林劍強調中方將繼續依法堅決維護自身的主權權益。