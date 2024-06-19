中國海警首次登臨檢查菲律賓船隻畫面公開

6月17日，菲律賓派出船艇非法闖入南沙群島仁愛礁鄰近海域，期間危險接近、蓄意碰撞中方正常航行的船隻，中國海警首次登臨檢查菲律賓船艇。

6月19日，《環球時報》及央視旗下微信公眾號《玉淵譚天》公開了當時的現場畫面。



《環球時報》報道，最新公開的中國海警執法現場的影像顯示，菲方此次的非法運補行動可謂有備而來，執意頑抗，菲方在此次運補行動中出現諸多針對性戰術調整以及挑釁意味十足的危險動作，足以戳穿菲方試圖營造的「受害者」的虛假形象。

中國海警出動橡皮艇和衝鋒舟以前後「夾擊」的方式，強制驅離菲軍的運補小艇。（環球時報）

菲方一改以往採用木製的「尤娜紮」號船作為運補船的策略，而是採用航速更快，機動性和突破能力更強的菲軍方硬殼充氣艇和改裝的鋼製運輸船作為運補主力，其中鋼製運輸船還做了加固處理，該船駕駛室的前擋玻璃和左右舷窗戶都加裝了鋼板，以「抵御」中方採用的水炮攔阻等管制措施。

菲方採用航速更快，機動性和突破能力更強的菲軍方硬殼充氣艇和改裝的鋼製運輸船作為運補主力。（環球時報）

另外，菲軍出動的運補船上甚至還架有機槍，面對中國海警船的依法警告規制，菲軍運補船絲毫沒有減速調頭的跡象，而是持續加速航行，執意頑抗。

菲方採用航速更快，機動性和突破能力更強的菲軍方硬殼充氣艇和改裝的鋼製運輸船作為運補主力。（環球時報）

在對抗過程中，菲方運補船還多次做出危險航行的舉動，試圖從中方在仁愛礁正常作業的漁船的左舷穿越船艏，並在位於中方海警船左舷的位置上危險接近、蓄意衝撞中國海警船，上述行徑均嚴重違反了《國際海上避碰規則》。

中國海警首次登臨檢查菲律賓船隻。（環球時報）

面對執意頑抗的菲軍船艇，中國海警出動橡皮艇和衝鋒舟以前後「夾擊」的方式，強制驅離菲軍的運補小艇。此外，中國海警執法人員還登臨菲軍的運補硬殼充氣艇開展檢查工作，並在菲方小艇上搜出防彈衣等物品。部分菲方人員也配合檢查。