菲律賓副總統薩拉辭教育部長職務　2大家族聯盟瀕破裂

菲律賓總統辦公室6月19日宣布，副總統薩拉（Sara Duterte-Carpio）已辭去教育部長和反叛亂工作組副主席職務。



路透社報道，菲律賓總統府通訊部長加拉菲爾（Cheloy Garafil，暫譯）在一份聲明中說，總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）已接受薩拉的辭呈。

2023年12月17日，菲律賓總統小馬可斯在日本東京出席東盟-日本紀念峰會。（REUTERS）

加拉菲爾說：「薩拉拒絕說明辭職原因。她將繼續擔任副總統。我們感謝她的服務。」

在記者會上，薩拉說，她的辭職不是因為軟弱，而是因為真正關心教師和年輕人。薩拉是菲律賓上一任總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的女兒。

馬可斯和杜特爾特家族於2022年聯手，薩拉成為小馬可斯的副總統競選搭檔，讓小馬可斯利用杜特爾特家族龐大的支持基礎當選總統。

2022年6月19日，菲律賓時任總統杜特爾特和時任當選總統小馬可斯在出席達沃市舉行的宣誓儀式期間合影。（Getty Images）

人們一直猜測這一聯盟會破裂，在杜特爾特2024年1月指控小馬可斯吸毒後，雙方迅速展開對抗。杜特爾特的兒子目前擔任達沃市（Davao City）市長，他也呼籲小馬可斯辭職。

菲律賓大學政治學教授弗朗哥（Jean Encinas-Franco，暫譯）在談到薩拉決定辭去內閣職務時說：「這是我們一直在等待的轉折點。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

