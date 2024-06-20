菲律賓副總統薩拉辭教育部長職務 2大家族聯盟瀕破裂
撰文：聯合早報
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菲律賓總統辦公室6月19日宣布，副總統薩拉（Sara Duterte-Carpio）已辭去教育部長和反叛亂工作組副主席職務。
路透社報道，菲律賓總統府通訊部長加拉菲爾（Cheloy Garafil，暫譯）在一份聲明中說，總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）已接受薩拉的辭呈。
加拉菲爾說：「薩拉拒絕說明辭職原因。她將繼續擔任副總統。我們感謝她的服務。」
在記者會上，薩拉說，她的辭職不是因為軟弱，而是因為真正關心教師和年輕人。薩拉是菲律賓上一任總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的女兒。
馬可斯和杜特爾特家族於2022年聯手，薩拉成為小馬可斯的副總統競選搭檔，讓小馬可斯利用杜特爾特家族龐大的支持基礎當選總統。
人們一直猜測這一聯盟會破裂，在杜特爾特2024年1月指控小馬可斯吸毒後，雙方迅速展開對抗。杜特爾特的兒子目前擔任達沃市（Davao City）市長，他也呼籲小馬可斯辭職。
菲律賓大學政治學教授弗朗哥（Jean Encinas-Franco，暫譯）在談到薩拉決定辭去內閣職務時說：「這是我們一直在等待的轉折點。」
本文獲《聯合早報》授權轉載