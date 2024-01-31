菲律賓政壇罵戰　杜特爾特斥小馬可斯「吸毒成癮」　政府部門回應

當地時間1月28日，菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）和現總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）分別在達沃和馬尼拉舉行集會。杜特爾特在演講時炮轟小馬可斯是個「癮君子」，甚至提出將其罷免的可能性。次日，小馬可斯針鋒相對地抨擊杜特爾特的判斷力受到芬太尼的影響。美媒形容，倆人之間所謂的「團結團隊」已經破裂，傳聞已久的裂痕如今已公開化。



「你們都知道，我們有一位吸毒成癮的總統。」在達沃市28日晚些時候的一場集會上，杜特爾特炮轟小馬可斯是個癮君子，曾被執法部門列入疑似吸毒者的名單。不過，菲律賓緝毒部門29日表示，小馬可斯從未被列入此類名單，這與杜特爾特的說法相悖。

在杜特爾特舉行集會的同時，小馬可斯在首都馬尼拉舉行了另一場集會。對於杜特爾特的指控，小馬可斯29日在啟程訪問越南時對媒體表示，他不會對這些指控做出任何回應，但他說杜特爾特的判斷力受到了阿片類藥物芬太尼的影響。

「我認為是芬太尼的問題。芬太尼是你能買到的最強的止痛藥物……」小馬可斯說，「五到六年後，他一定會受到藥物影響，這就是為何我認為會發生這樣的事情。」

他補充道：「我希望醫生能為他提供更好的照顧。」

薩拉・杜特爾特宣誓就任下一任副總統，儀式在達沃舉行。菲律賓總統杜特爾特和當選總統小馬可斯2022年6月19日在儀式舉行期間合影。（Photo by Ezra Acayan/Getty Images）

杜特爾特2016年曾表示，他使用過芬太尼來緩解摩托車事故造成的身體疼痛。杜特爾特的律師帕內洛29日表示，杜特爾特早在2016年成為總統之前就停止服用芬太尼。

杜特爾特和小馬可斯的口角之爭引發了多家外媒關注。法新社報道稱，警方估計約有40萬人參加了28日在馬尼拉的集會，有4萬多人參加了在達沃的活動。報道引用菲律賓大學政治學教授佛朗哥的話說：「這將是讓人民知道『團結團隊』已經不復存在的最公開、最刻意的方式。」

路透社稱，這宗事件讓倆人傳聞已久的分裂開始公開化。美聯社也稱，杜特爾特的女兒薩拉曾是小馬可斯的競選搭檔，但贏下大選近兩年後，他們的「團結團隊」已經破裂。

彭博社29日報道指出，去年以來，隨着小馬可斯的議會盟友就機密資金問題向薩拉·杜特爾特發難，再加上小馬可斯一改杜特爾特政府時期的政策，不斷加強與美國的關係，小馬可斯-杜特爾特聯盟的裂痕不斷加深，可能成為明年中期選舉前兩個陣營之間的最新爆點。

就在杜特爾特發出此番指控不久前，他的兒子、現任達沃市市長塞巴斯蒂安·杜特爾特公開呼籲小馬可斯辭職，理由是小馬可斯政府無法解決國內毒品和武裝叛亂問題，推行的外交政策「危及無辜菲律賓人生命」。

隨着雙方矛盾激化的傳聞不斷發酵，菲律賓政壇早前甚至傳出「有人煽動軍人發動政變」的消息，且有杜特爾特的反對者將矛頭對準了杜特爾特。杜特爾特1月6日駁斥相關消息為謠言，稱自己沒看到當局有重大錯誤，並未在尋找替代小馬可斯的人選，他希望與小馬可斯談談。菲律賓總統府1月7日對此回應說，小馬可斯「隨時可以」（always available）與杜特爾特舉行會晤。

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