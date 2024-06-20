日本國會通過《政治捐款管制法》　岸田文雄：加強政治獻金透明度

日本國會星期三（6月19日）通過了《政治捐款管制法》修正案，以加強對政治捐款的透明度。除此之外，也為違反這一法律的議員制定更嚴格的法則，包括進行罰款和停止可參與政治活動的公民權。



《讀賣新聞》報道，日本執政自民黨派系涉及政治捐款醜聞曝光後，首相岸田文雄的處境越加困難。星期三，自民黨和公明黨一同投贊成票通過《政治捐款管制法》，希望平息這個鬧了大半年的自民黨派系「政治與金錢」問題。

新出台的法律定於2026年1月生效，即等到日本大選，眾院換屆後才實施。

去年年底，自民黨內部相繼爆出各個派系以餐會之名進行的募款活動有問題，當中售出餐券所獲得的金額，把相當部分沒有如實報賬，而是以回扣轉給了議員，成了龐大的政治黑金醜聞。

該黨多個派系大佬被一一接受調查，一些甚至被提控。涉及最大一筆政治黑金的是黨內最大派系安倍派，總額達到13億日元）。

日本首相岸田文雄2022年12月26日宣布將撤換捲入政治獻金醜聞的復興大臣秋葉賢也（圖中）。這是岸田內閣自2022年10月以來第4位下台的部長。（秋葉賢也Facebook專頁）

日本自民黨爆出政治獻金醜聞，時任官房長官松野博一被指收受逾1000萬日圓回佣，他最終在去年底向岸田文雄提出辭職。圖為2021年10月4日，他宣布日本新內閣名單。（Reuters）

岸田4月4日根據黨章決定對39名涉案議員作出處分。當中，已故前首相安倍的親信如鹽谷立、世耕弘成等都被下令退黨。安倍派幹部下村博文、西村康稔則因為回扣金額較少，被停止黨員資格一年。

星期三修訂後的法律加強了對議員的懲罰，以防止類似事件再次發生。首先，它提升了政治捐款的透明度，把現行「超過20萬日元」單一捐款實名記錄的規定改為「超過5萬日元」。

換言之，下修這一捐款實報門檻，將讓外界更清楚捐款者的實名和身份，進而防止政黨偏袒某些機構。再者，它也旨在讓議員對每一筆賬款負責，若被查出收入和支出作假，不但是會計人員要被提控，議員也將被罰款50萬日元和暫停公民權利。這意味着，涉案議員必須取消政治活動，無法在下次選舉中參與競選。

據媒體爆料，自民黨開始並不願把公開捐款的門檻下修到5萬日元，它擬定的草案提出10萬日元，主要原因是擔心這樣會讓一些不願公開身份支持者的捐款變少。後來，基於反對黨激烈討伐，最後接受公明黨的建議，以5萬日元為底線。

日本自民黨安倍派、又稱清和政策研究會決定解散，2024年2月1日召開最後一次會議。圖為主席鹽谷立。（X@shionoya_ryu）

安倍派：圖為2023年12月10日的電視畫面截圖，顯示日本安倍派的成員。（電視畫面截圖）

《東京新聞》發文指自民黨政治捐款案在「政策活動費」上被批不夠嚴謹。其中，有一條文寫捐款收據要到10年後才被公開，這充其量只是把發現歪風的時間推後。

該報也爆料，在國會辯論中，有反對黨認為應該完全禁止企業和團體向政黨捐贈。

但是，向來接受企業捐獻的自民黨極力反對。岸田文雄在反駁時說：「政治資金對支持民主社會發展至關重要，這是很自然的。不能總說禁止、禁止、禁止，必須了解沒有了資金就沒有政治，這是日本的現實。

本文獲《聯合早報》授權轉載

