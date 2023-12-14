日本政治炸彈爆炸　自民黨政治獻金回扣醜聞始末

日本政治獻金回扣醜聞繼續發酵，內閣多人涉事先後辭職，首相岸田文雄料在12月14日改組內閣。事件起端從10月一個大學教授提出起訴開始，而更早還可以追溯至2022年一則報道。



2022年11月，日本共產黨刊新聞赤旗刊登了報道，指執政自民黨的派系舉辦籌款派對時，有多人購買了20萬日圓的「派對門票」，但未有記載這些大額購買者的身份。報道指2018至2020年間，自民黨舉行的派對中有58次類似的行為，涉額逾2000萬日圓（約110萬港元）。

由於日本共產黨僅屬小型政黨，其黨刊報道並沒有引來太多回響，但卻引起神戶學院大學上脇博之教授的注意。上脇在獨自調查1年後，在2023年10月向東京地方檢察廳提出起訴，控告自民黨五派系在2018年至2021年間的政治資金收支報告書，故意漏報4168萬日元派對收入（約230萬港元）。11月2日《讀賣新聞》對此報道，讓事件正式浮出水面。

安倍派最大但收入最少

根據日本總務省公開的2022年政治資金收支報告，自民黨的5個派系中，清和政策研究會（安倍派）的收入為9480萬日元，志帥會（二階派）為1.9億日元，平成研究會（額賀派）為1.8億日元，志公會（麻生派）為2.3億日元，宏池會（岸田派）為1.8億日元。安倍派是黨內最大派系，但其收入金額明顯偏低。

圖為12月13日，岸田文雄在東京首相官邸記者會上就自民黨政治獻金事件回應記者提問。（Reuters）

根據《週刊文春》《朝日新聞》等媒體的報道，事件逐漸變得明瞭，警方亦在11月開始介入調查。根據日本法律，政治團體容許接受一定額度的捐獻，用作選舉經費及政黨營運，但必須記載在政治資金收支報告中。報道指出，自民黨部份人員在舉辦酬款派對時，會以出售「派對門票」的形式酬集捐款，但酬款超出目標後，政黨會把所得資金以各種形式處理，而不記入報告書中。

其中成為焦點的安倍派，警方調查發現派系會指示把多出的捐款以回扣方式給予會員，同時不會記載相關資金去向。有安倍派的秘書在警方口供中承認，是派系要求無需在財務報告書上記載回扣金額，而這做法被視為是「派系的規則」，因此他們沒有意識到問題存在。此外由於超額的款項會成為議員辦公室的收入，因此他們有了「努力銷售門票」的想法。

根據報道，目前涉嫌收取了政治獻金回扣的議員包括内閣官房長官的松野博一、經濟產業大臣的西村康稔、自民黨政務調查會長的萩生田光一、自民黨國會對策委員長高木毅等共12人。

圖為2021年4月，官房長官松野博一出席記者會。松野是這次事件中涉案最高級的官員。（Reuters）

由於涉案的議員包括內閣成員及自民黨高層，事件對執政自民黨衝擊甚大。同時事件目前只限於調查安倍派的議員，其他同樣舉行酬款派對的派系亦無法排除涉案。包括岸田文雄所屬的宏池會亦被揭漏報政治資金，宏池會目前的回應指漏報僅屬「行政錯誤」，會修正相關數字。

事件曝光後如引爆炸彈，警方的調查仍在進行，預料事件會進一步衝擊日本政壇，對岸田政府的管治威信造成打擊。