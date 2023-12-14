日本政治炸彈爆炸 自民黨政治獻金回扣醜聞始末
日本政治獻金回扣醜聞繼續發酵，內閣多人涉事先後辭職，首相岸田文雄料在12月14日改組內閣。事件起端從10月一個大學教授提出起訴開始，而更早還可以追溯至2022年一則報道。
2022年11月，日本共產黨刊新聞赤旗刊登了報道，指執政自民黨的派系舉辦籌款派對時，有多人購買了20萬日圓的「派對門票」，但未有記載這些大額購買者的身份。報道指2018至2020年間，自民黨舉行的派對中有58次類似的行為，涉額逾2000萬日圓（約110萬港元）。
由於日本共產黨僅屬小型政黨，其黨刊報道並沒有引來太多回響，但卻引起神戶學院大學上脇博之教授的注意。上脇在獨自調查1年後，在2023年10月向東京地方檢察廳提出起訴，控告自民黨五派系在2018年至2021年間的政治資金收支報告書，故意漏報4168萬日元派對收入（約230萬港元）。11月2日《讀賣新聞》對此報道，讓事件正式浮出水面。
安倍派最大但收入最少
根據日本總務省公開的2022年政治資金收支報告，自民黨的5個派系中，清和政策研究會（安倍派）的收入為9480萬日元，志帥會（二階派）為1.9億日元，平成研究會（額賀派）為1.8億日元，志公會（麻生派）為2.3億日元，宏池會（岸田派）為1.8億日元。安倍派是黨內最大派系，但其收入金額明顯偏低。
根據《週刊文春》《朝日新聞》等媒體的報道，事件逐漸變得明瞭，警方亦在11月開始介入調查。根據日本法律，政治團體容許接受一定額度的捐獻，用作選舉經費及政黨營運，但必須記載在政治資金收支報告中。報道指出，自民黨部份人員在舉辦酬款派對時，會以出售「派對門票」的形式酬集捐款，但酬款超出目標後，政黨會把所得資金以各種形式處理，而不記入報告書中。
其中成為焦點的安倍派，警方調查發現派系會指示把多出的捐款以回扣方式給予會員，同時不會記載相關資金去向。有安倍派的秘書在警方口供中承認，是派系要求無需在財務報告書上記載回扣金額，而這做法被視為是「派系的規則」，因此他們沒有意識到問題存在。此外由於超額的款項會成為議員辦公室的收入，因此他們有了「努力銷售門票」的想法。
根據報道，目前涉嫌收取了政治獻金回扣的議員包括内閣官房長官的松野博一、經濟產業大臣的西村康稔、自民黨政務調查會長的萩生田光一、自民黨國會對策委員長高木毅等共12人。
由於涉案的議員包括內閣成員及自民黨高層，事件對執政自民黨衝擊甚大。同時事件目前只限於調查安倍派的議員，其他同樣舉行酬款派對的派系亦無法排除涉案。包括岸田文雄所屬的宏池會亦被揭漏報政治資金，宏池會目前的回應指漏報僅屬「行政錯誤」，會修正相關數字。
事件曝光後如引爆炸彈，警方的調查仍在進行，預料事件會進一步衝擊日本政壇，對岸田政府的管治威信造成打擊。