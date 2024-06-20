以色列2023年軍備出口創新高　導彈及防空系統佔逾三分一

烏克蘭和加沙等戰爭引發全球軍備競賽的擔憂，以色列的軍備出口在去年創下歷史新高，達到131億美元。



以色列國防部星期一（6月17日）公布，2023年軍備出口比前一年的125億美元，增加了5億美元。這些出口軍備中，導彈、火箭和防空系統佔總出口額的三分之一以上。其他重要軍備包括雷達和電子戰設備。

按出口區域來看，亞太區域佔出口的近一半（48%），歐洲約佔三分之一（35%），北美佔9%，拉丁美洲佔3%。

報道說，以色列2023年簽署的最大合同之一，是向德國出口箭式3型（Arrow 3）遠程空防系統。對於國營的以色列航空航天工業公司來說，這筆交易總值約40億歐元。

圖為2017年1月18日交付以色列空軍的「箭-3」導彈防禦系統。（以色列國防部）

在2017年1月18日交付以色列空軍的「箭-3」導彈防禦系統，在以色列中部一處進行測試。（以色列國防部）

以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）發表聲明說：「雖然我們的工業主要側重在為國防機構提供防衛能力，以支持我們的軍隊和保護我們的公民，但軍工業也在繼續開拓合作領域，並向國際夥伴出口軍品。」

儘管以色列以網絡情報系統而聞名，但這些系統在2023年僅佔總銷售額的4%。官員沒有具體說明它們被出售給哪些國家。近年來，以色列銷售此類技術受到越來越多的審查，因為一些國家指控這些技術被用來監視異議分子和記者。

當以哈衝突去年10月爆發後，以色列的一些大型國防公司，包括鐵穹（Iron Dome）和「大衛投石索」（David's Sling）導彈攔截系統的製造商拉斐爾公司（Rafael），在同月優先向以色列國防軍提供物資，支持與哈馬斯的戰鬥。儘管以哈衝突持續，但以色列公司再次將注意力集中在國際軍火市場。

拉斐爾公司負責國際業務開發的副總裁韋斯（Gideon Weiss）對彭博社說：「如果拉斐爾希望能夠為以色列提供所需的軍備，並在研發方面保持領先，我們就需要國際市場，這是我們實現真正增長的唯一保證。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

