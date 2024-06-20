夏季高溫持續　印度逾4萬中暑至少110人熱死

印度今年夏天持續的熱浪導致全國100多人死亡，印度還報告了4萬多宗疑似中暑病例。



今年夏天，亞洲數十億人正在與極端高溫搏鬥，科學家指出，這種趨勢因人類活動引起的氣候變化而加劇，印度北部的氣溫飆升至近50攝氏度，這是有記錄以來持續時間最長的熱浪之一。

路透社報道，由於極端高溫，鳥兒從空中墜落，醫院報告了大量中暑患者。自3月入夏以來，最近幾周白天和夜間的氣溫都達到了最高點。

衞生部下令聯邦和州機構確保「立即關注」患者，同時，同樣面臨缺水問題的首都德里的醫院也不得不增添病床。

衞生部一名官員說，3月1日至6月18日期間，印度西北部和東部記錄的熱浪天數是平常的兩倍，有4萬多起疑似中暑病例和至少110起死亡病例。

氣象局也預測本月氣溫將高於正常水平，當局指出，由於不平衡的增長，印度城市已成為「熱陷阱」。

非營利組織野生動物SOS（Wildlife SOS）的聯合創始人兼行政總裁卡提克·薩蒂亞納拉揚（Kartick Satyanarayan）說：「熱浪持續，我們接到的大多數鳥類救援電話都是因為鳥從天上掉下來。」他說，在過去兩周里，每天在德里及其周邊地區接到的35個至40個求救電話中多數為鳥類救援請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

