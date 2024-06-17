歐洲南部熱浪來襲　多國氣溫逾40°C　希臘酷熱下多名遊客失蹤

踏入6月後，歐洲南部面對熱浪來襲，多國近日錄得超過攝氏40度的高溫，其中旅遊勝地希臘在酷熱下有多名遊客失救致死或失蹤。



希臘（Greece）、土耳其（Turkey）和塞浦路斯（Cyprus）等南歐國家，近日持續出現酷熱天氣，錄得超過攝氏40度的高溫。塞浦路斯更一度錄得高達攝氏45度，當地有兩名長者因酷熱天氣身亡。

在希臘首都雅典（Athens），大量遊客無懼高溫，依舊前往著名旅遊景點衛城（Acropolis ）參觀。不過由於天氣太熱，當局6月12日一度宣布暫時關閉衛城。為免遊客中暑，當地紅十字會向他們派發樽裝水消暑降溫。當局同時宣布希臘各地的學校停課2天。

這一波席捲希臘的熱浪同時也造成人員身亡，據《紐約時報》報道，希臘6月16日發布消息，一名美國人被發現在希臘的一座島嶼上身亡，而希臘各地現時至少有五名遊客失蹤。

希臘當地的警方發言人表示：「徒步旅行者失蹤的問題並不罕見，我們每年都會遇到這種情況，但今年，似乎有更多的遊客在熱浪中失去知覺和迷失方向。」

英國電視節目主持人莫斯利6月5日在希臘錫米島失蹤後，搜尋人員6月9日在靠近大海的岩石地帶尋獲他的遺體。（Reuters）

英國知名電視節目主持人莫斯利（Michael Mosley）6月初在希臘錫米島（Symi Island）失蹤四日後，拯救人員6月9日發現他的遺體。