金磚國家：泰國正式申請加入BRICS

撰文：外部來稿(國際)
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金磚新聞6月21日在社交媒體平台發布消息，泰國正式申請加入金磚國家（BRICS）。此前在5月28日，泰國總理府發言人瓦差隆（Chai Wacharonke，暫譯）表示，泰國內閣會議當天決定批准泰國加入金磚國家的意向書草案。

瓦差隆當時說，金磚國家集團有擴大與非成員國合作的政策，計劃邀請非成員國參加2024年10月在俄羅斯舉行的金磚國家領導人喀山峰會。因此，這是泰國加快其加入金磚國家行列進程的機會。此舉將加強泰國作為「發展中國家領先者」的作用，並將增加該國對主導國際經濟政策走向的決策的參與度，此外，還將增加泰國參與創建世界新秩序的機會。

公開資料顯示，金磚國家合作機制始於2006年，由中國、俄羅斯、印度、巴西和南非組成，成員國國土面積佔世界領土總面積26.46%，人口佔世界總人口41.93%。據估算截至目前，五個金磚創始成員國經濟總量約佔世界的31.5%，已超過美國領導的七國集團（G7，佔比止步於約30.7%）。

泰國總理府發言人表示，金磚國家集團計劃邀請非成員國參加2024年10月在俄羅斯舉行的金磚國家領導人喀山峰會。圖為2023年11月21日，俄羅斯總統普京在俄羅斯莫斯科克里姆林宮參加金磚國家特別峰會。 （Reuters）

近年來，金磚國家國際影響力不斷增強。2024年1月1日，埃及、埃塞俄比亞、伊朗、阿聯酋和沙特阿拉伯成為金磚國家正式成員。金磚成員國數量從原有的中國、俄羅斯、印度、巴西和南非5個國家增加到10個。

綜合彭博社和俄媒「今日俄羅斯」（RT）報道，目前已有至少34個新的國家表示有興趣加入金磚集團。委內瑞拉、泰國、塞內加爾、古巴、哈薩克斯坦、白俄羅斯、巴林和巴基斯坦等國都已經正式提交申請。

中國外交部發言人1月21日指出，我們對金磚合作的未來發展充滿信心。金磚合作機制走過18年的歷程，凝聚力日益增強，影響力持續提升，已成為國際事務當中一支積極、穩定、向善的力量。

2024年6月10日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在下諾夫哥羅德出席金磚國家外長會晤。（中國外交部）

金磚國家已經擴大到10個成員國，這充分說明金磚合作擁有光明前景。金磚國家應有關國家請求作出擴員決定，符合新興市場和發展中國家的共同願望，順應世界多極化的歷史潮流，中方將攜手金磚夥伴，推動「大金磚合作」不斷取得新成果。

本文獲《觀察者網》授權轉載

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