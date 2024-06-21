澳洲尋求與中國重啟國防部長對話　減少軍事誤判

澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）6月21日說，澳方希望與中國國防部長重啟年度對話，以減少兩軍之間的誤解，並於本週向到訪的中國總理李強提出此事。澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）17日在坎培拉會見李強後說，兩國將採取措施改善軍事溝通以避免發生事故，但沒有透露細節。



路透社報道，馬爾斯21日在接受電台採訪時說，澳方希望恢復兩國防長的年度會議。他說，儘管一些防務對話在關係凍結多年後重新啟動，但仍達不到十年前的水平，當時防務首腦定期會面。他說：「本週我們與李強總理的會面對於推進這一目標非常重要。」

他接受澳洲廣播公司（ABC）電台採訪時說：「它並不能解決我們之間可能存在的根本問題，但它能加深我們在某些情況下對彼此行動的理解。」可以「避免不必要的局勢升級」。

澳洲國防部長馬爾斯（Richard Marles）6月21日說，澳方希望與中國國防部長重啟年度對話。圖為2022年6月12日，馬爾斯在新加坡舉行的第十九屆香格里拉對話會上向媒體發表演說。（REUTERS）

2024年6月17日，中國總理李強在澳洲坎培拉澳洲國會大樓與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）握手。（Reuters）

一架中國空軍飛機5月在黃海上空國際空域的一架澳洲國防直升機附近投擲照明彈，澳方稱此舉危險。中方說，這是警告對方不要接近中國領空。2023年11月，澳方指一艘中國海軍艦艇在日本海域使用聲納，造成部份潛水員受傷。

中共中央對外聯絡部部長劉建超11月訪問澳洲時說，澳洲海軍在南中國海和東海的行動似乎是為遏制中國，澳方否定此說。

澳洲三分之二的貿易經過南海進行，它還與菲律賓、日本和美國舉行軍事演習。

本文獲《聯合早報》授權轉載

