中國制裁美國洛歇馬丁旗下公司與高層

中國外交部6月21日發聲明，對洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）導彈系統集成實驗室（MSIL）、洛歇馬丁先進技術實驗室（ATL）、洛歇馬丁風險投資公司等實體，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。3名公司高層亦是制裁目標，即日實施。



外交部聲明稱，美國近日再次宣布向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對洛歇馬丁相關實體和高級管理人員採取反制措施：

一、對洛歇馬丁導彈系統集成實驗室、洛歇馬丁先進技術實驗室、洛歇馬丁風險投資公司等後附《反制清單》列明的實體，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。

二、對洛歇馬丁董事長、總裁、行政總裁泰克里特、首席運營官聖約翰、首席財務官馬萊夫等後附《反制清單》列明的企業高級管理人員，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

2024年6月5日，德國柏林舍內費爾德機場（Schoenefeld Airport），國際航空暨軍工業展覽會（International Aerospace Exhibition）開幕當天，洛歇馬丁出品的F-35戰機進行飛行表演。（Reuters）

反制清單

一、實體

（一）洛歇馬丁導彈系統集成實驗室（Lockheed Martin Missile System Integration Lab，MSIL)

（二）洛歇馬丁先進技術實驗室（Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories，ATL)

（三）洛歇馬丁風險投資公司（Lockheed Martin Ventures)

二、高級管理人員

（一）泰克里特（James Donald Taiclet），男，洛歇馬丁公司董事長、總裁、行政總裁

（二）聖約翰（Frank Andrew St. John），男，洛歇馬丁公司首席營運總監

（三）馬萊夫（Jesus Malave），男，洛歇馬丁公司首席財務總監