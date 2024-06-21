中國制裁美國洛歇馬丁旗下公司與高層

撰文：許懿安 劉耀洋
出版：更新：

中國外交部6月21日發聲明，對洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁）導彈系統集成實驗室（MSIL）、洛歇馬丁先進技術實驗室（ATL）、洛歇馬丁風險投資公司等實體，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。3名公司高層亦是制裁目標，即日實施。

外交部聲明稱，美國近日再次宣布向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。依據《中華人民共和國反外國制裁法》第三條、第四條、第五條、第六條、第九條、第十五條規定，中方決定對洛歇馬丁相關實體和高級管理人員採取反制措施：

一、對洛歇馬丁導彈系統集成實驗室、洛歇馬丁先進技術實驗室、洛歇馬丁風險投資公司等後附《反制清單》列明的實體，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產。

二、對洛歇馬丁董事長、總裁、行政總裁泰克里特、首席運營官聖約翰、首席財務官馬萊夫等後附《反制清單》列明的企業高級管理人員，凍結在中國境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止中國境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；不予簽發簽證、不准入境（包括香港、澳門）。

2024年6月5日，德國柏林舍內費爾德機場（Schoenefeld Airport），國際航空暨軍工業展覽會（International Aerospace Exhibition）開幕當天，洛歇馬丁出品的F-35戰機進行飛行表演。（Reuters）

反制清單

一、實體

（一）洛歇馬丁導彈系統集成實驗室（Lockheed Martin Missile System Integration Lab，MSIL)

（二）洛歇馬丁先進技術實驗室（Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories，ATL)

（三）洛歇馬丁風險投資公司（Lockheed Martin Ventures)

二、高級管理人員

（一）泰克里特（James Donald Taiclet），男，洛歇馬丁公司董事長、總裁、行政總裁

（二）聖約翰（Frank Andrew St. John），男，洛歇馬丁公司首席營運總監

（三）馬萊夫（Jesus Malave），男，洛歇馬丁公司首席財務總監

中國制裁兩美國軍工企業包括洛歇馬丁分公司　斥美國對台軍售包括洛歇馬丁及雷神　美25家軍火商下周訪台晤國防部與無人機廠商中國商務部禁止企業與洛歇馬丁及雷神公司進出口
中美關係
美台關係
美台軍售