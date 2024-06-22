美國公布限制投資規則建議　阻AI晶片等中國科技發展包括香港澳門

美國財政部6月21日發布一項《擬議規則制定通知》(NPRM)，旨在限制並監控美國人在中國人工智能、電腦晶片和量子計算領域的投資。



這項提案源於美國總統拜登（Joe Biden）於2023年8月發布的行政命令，該命令旨在限制「令人擔憂的國家」獲得美國資金，用於研發可能增強其軍事、情報、監控和網絡能力的先進技術。

美媒引述美國財政部官員稱，美國政府擬議的規則主要限制美國投資者向中國提供資金用於開發可能用於軍事用途的人工智能系統，例如武器定位、作戰和位置追蹤等，同時還要求美國公民和永久居民在進行涉及中國人工智能、電腦晶片和量子計算領域的交易時，必須提供相關資訊並遵守相關規定。

2024年6月4日，美國總統拜登在白宮發表講話，宣布一項關於美墨邊境執法的行政命令。（Reuters）

2024年6月6日，美國總統拜登出席在法國濱海科勒維爾（Colleville-sur-Mer）的諾曼第美軍公墓和紀念碑舉行的登陸諾曼第紀念日80周年儀式。（Reuters）

美國白宮2023年8月9日公布總統拜登（Joe Biden）簽署限制美國企業未來在半導體、量子計算和人工智能（AI）等敏感技術對華投資的行政命令後，中國駐美國大使館稱，中方對此感到「非常失望」。中國商務部其後也稱，中方保留採取措施權利。

命令列出監管某些「受關注國家」的投資，並在單獨的附件中列明中國、香港和澳門，路透社形容為「初步目標」。政府官員表示，未來可能會增加更多國家。

該命令授權財政部長，禁止或限制美方對中國企業於3個領域，涵蓋「受關注國家」管轄的某些實體，以及由「受關注國家」的人所擁有的某些實體，所進行的特定交易。

白宮官員稱，新規定的目標是對避免造成「最嚴重」的國家安全風險，因這些技術可能會給中國帶來軍事和情報優勢。而這些規定不會具有追溯力，僅適用於未來的投資。