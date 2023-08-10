初步目標包括香港澳門？拜登簽行政命令限制美國對中國科技投資

美國白宮週三（9日）宣布，總統拜登（Joe Biden）已簽署行政命令，限制美國企業未來在半導體、量子計算和人工智能（AI）等敏感技術的對華投資，賦權政府部門審查，並要求政府通報其他科技領域的資金情況。拜登在給國會的一封信中表示，他宣布國家進入緊急狀態，以應對中國等國家在軍事、情報、監視或網絡能力等敏感技術和產品方面發展的威脅。



命令列出了監管某些「受關注國家」的投資，並在單獨的附件中列明中國、香港和澳門，路透社形容為「初步目標」。政府官員表示，未來可能會增加更多國家。

該命令授權財政部長，禁止或限制美方對中國企業於3個領域，涵蓋「受關注國家」管轄的某些實體，以及由「受關注國家」的人所擁有的某些實體，所進行的特定交易。

白宮官員稱，新規定的目標是對避免造成「最嚴重」的國家安全風險，因這些技術可能會給中國帶來軍事和情報優勢。而這些規定不會具有追溯力，僅適用於未來的投資。

這項命令預期不會立即生效，根據命令內容，財政部長耶倫（ Janet Yellen ）將與商務部等其他相關行政部門負責人協商，進一步定義敏感技術和產品，這些技術和產品將受到投資禁令和通知要求的約束。

財政部正就限制的適當範圍徵求公眾意見，將於45天內接受討論，隨後提出正式的規則提案。

中國外交部早前表示，中方一貫反對美方將經貿科技問題政治化、武器化，並希望美方為中美經貿合作創造良好的環境。