德國副總理訪華　中國發改委：歐對華電動汽車徵關稅損人不利己

6月22日上午，中國國家發展改革委主任鄭柵潔在北京會見德國副總理兼經濟與氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）。



新華社引述國家發展改革委主任鄭柵潔22日說，所謂中國新能源產業「產能過剩」論調違背市場規律和經濟常識，歐盟對華電動汽車加徵關稅損人不利己，中方將採取一切措施維護中國企業的合法權益。中德氣候變化和綠色轉型對話合作機制首次高級別對話當天在北京舉行。

鄭柵潔在會上表示，中國新能源產業的發展是技術、市場、產業鏈等綜合優勢的結果，是在激烈市場競爭中發展起來的，是市場規律在發揮作用，是「競爭」出來的，不是「補」出來的，更不是什麼不公平競爭。

根據路透社，哈貝克稱，中國必須了解烏克蘭戰爭損害歐洲利益，此外，歐盟關稅不是懲罰，而是旨在公平競爭。

今年3月，雙方曾以視像形式會見，並正式啟動中德政府間氣候變化和綠色轉型對話合作機制。

2024年6月22日上午，中國國家發展改革委主任鄭柵潔在北京會見德國副總理兼經濟與氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）。（Reuters）

德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）2024年6月21日在中國北京一個胡同裏向記者發表講話。（Reuters）

哈貝克辦公室14日表示，哈貝克19日起對韓國和中國進行5天的工作訪問，期間將就貿易、氣候保護和能源政策等議題舉行會談。

德國副總理兼經濟與氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）2024年6月21日抵達中國北京機場。（Reuters）

根據初步行程安排，哈貝克21日至23日訪問北京、上海和杭州。德國經濟部發言人說，商討議題包括德中經貿關係、歐盟政治發展和氣候保護等。