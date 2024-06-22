德國副總理訪華　中德達成5項氣候變化和綠色轉型合作成果

德國副總理兼經濟事務和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）6月22日先後與中國國家發展改革委主任鄭柵潔及中國商務部部長王文濤在北京會面。期間中方宣布，中德達成5項氣候變化和綠色轉型合作成果。



中德氣候變化和綠色轉型對話合作機制首次高級別對話6月22日在國家發展改革委舉行。對話達成5項重要合作成果，分別是：雙方在機制框架下啟動綠色轉型中德省州合作，國家發展改革委、德國聯邦經濟和氣候保護部將共同支持江蘇省和德國巴符州之間、四川省和德國北威州之間在相關領域開展交流合作。國家發展改革委與德國聯邦經濟和氣候保護部達成中德能效工作組2024年工作計劃。國家發展改革委與德國聯邦環境、自然保護、核安全和消費者保護部達成《落實〈中德循環經濟和資源效率對話行動計劃〉的近期活動要點》。工業和信息化部與德國聯邦經濟和氣候保護部成立中德工業減碳工作組。國家節能中心和德國國際合作機構（GIZ）啟動中德重點領域能效提升示範項目合作。

2024年6月22日上午，中國國家發展改革委主任鄭柵潔在北京會見德國副總理兼經濟與氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）。（Reuters）

2024年6月12日，德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）在柏林出席內閣會議。（Reuters）

新華社引述鄭柵潔22日說，所謂中國新能源產業「產能過剩」論調違背市場規律和經濟常識，歐盟對華電動汽車加徵關稅損人不利己，中方將採取一切措施維護中國企業的合法權益。中德氣候變化和綠色轉型對話合作機制首次高級別對話當天在北京舉行。

德國副總理兼經濟與氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）2024年6月21日抵達中國北京機場。（Reuters）

德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）2024年6月21日在中國北京一個胡同裏向記者發表講話。（Reuters）

鄭柵潔在會上表示，中國新能源產業的發展是技術、市場、產業鏈等綜合優勢的結果，是在激烈市場競爭中發展起來的，是市場規律在發揮作用，是「競爭」出來的，不是「補」出來的，更不是什麼不公平競爭。

根據路透社，哈貝克稱，中國必須解烏克蘭戰爭損害歐洲利益，此外歐盟關稅不是懲罰，而是旨在公平競爭。