中國國家發改委鄭柵潔：歐盟對華電動汽車加徵關稅損人不利己

中國國家發展改革委主任鄭柵潔6月22日說，所謂中國新能源產業「產能過剩」論調違背市場規律和經濟常識，歐盟對華電動汽車加徵關稅損人不利己，中方將採取一切措施維護中國企業的合法權益。



根據新華社，中德氣候變化和綠色轉型對話合作機制首次高級別對話22日在北京舉行。鄭柵潔在會上表示，中國新能源產業的發展是技術、市場、產業鏈等綜合優勢的結果，是在激烈市場競爭中發展起來的，是市場規律在發揮作用，是「競爭」出來的，不是「補」出來的，更不是什麼不公平競爭。

2024年6月22日上午，中國國家發展改革委主任鄭柵潔在北京會見德國副總理兼經濟與氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）。（Reuters）

2024年6月22日中德氣候變化和綠色轉型對話合作機制首次舉行高級別對話。德國副總理兼經濟事務和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）與中國國家發展改革委主任鄭柵潔一同出席開幕禮。會議期間中方宣布，中德達成5項氣候變化和綠色轉型合作成果。（Reuters）

數據顯示，中國新能源汽車產能利用率穩定在較高水平，產品以自銷為主，出口佔比僅為12.5%。中國電動汽車主流車型在海外的平均售價均高於國內售價。與此同時，中國持續擴大高水平對外開放，近年來不少外資車企加大在華投資力度。

2024年6月22日上午，中國國家發展改革委主任鄭柵潔在北京會見德國副總理兼經濟與氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）。（微信公眾號@玉淵潭天 ）

鄭柵潔分析，外資品牌願意在中國投資設廠，不是因為補貼，而是中國有最完善的電動汽車產業鏈，擁有技術嫻熟的汽車產業工人。

他還表示，當前新能源汽車的全球產能還不能滿足市場需求，中國的新能源汽車對推動全球綠色低碳轉型還可以作出更大貢獻。保護主義保護不了競爭力，只會拖累全球應對氣候變化、推進綠色低碳轉型的進程。期待德方展現在歐盟內的領導力，做正確的事情。