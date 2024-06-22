中國國家發改委鄭柵潔：歐盟對華電動汽車加徵關稅損人不利己
撰文：洪怡霖
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中國國家發展改革委主任鄭柵潔6月22日說，所謂中國新能源產業「產能過剩」論調違背市場規律和經濟常識，歐盟對華電動汽車加徵關稅損人不利己，中方將採取一切措施維護中國企業的合法權益。
根據新華社，中德氣候變化和綠色轉型對話合作機制首次高級別對話22日在北京舉行。鄭柵潔在會上表示，中國新能源產業的發展是技術、市場、產業鏈等綜合優勢的結果，是在激烈市場競爭中發展起來的，是市場規律在發揮作用，是「競爭」出來的，不是「補」出來的，更不是什麼不公平競爭。
數據顯示，中國新能源汽車產能利用率穩定在較高水平，產品以自銷為主，出口佔比僅為12.5%。中國電動汽車主流車型在海外的平均售價均高於國內售價。與此同時，中國持續擴大高水平對外開放，近年來不少外資車企加大在華投資力度。
鄭柵潔分析，外資品牌願意在中國投資設廠，不是因為補貼，而是中國有最完善的電動汽車產業鏈，擁有技術嫻熟的汽車產業工人。
他還表示，當前新能源汽車的全球產能還不能滿足市場需求，中國的新能源汽車對推動全球綠色低碳轉型還可以作出更大貢獻。保護主義保護不了競爭力，只會拖累全球應對氣候變化、推進綠色低碳轉型的進程。期待德方展現在歐盟內的領導力，做正確的事情。