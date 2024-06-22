歐盟峰會下週舉行　馮德萊恩連任歐盟委員會主席有隱憂？

歐盟成員國領袖6月17日討論下屆高層的繼位人選，惟未能達成共識，並在27至28日於布魯塞爾舉行的峰會上再次商討。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）雖然預計可以連任，但仍然存在暗湧，甚至可能撼動整個體制陷入危機。



《政治報》（Politico）6月21日指出，馮德萊恩的連任除了未獲歐盟成員國領袖的共識外，她所屬的中間偏右歐洲人民黨（European People's Party，簡稱EPP）在歐洲議會大勝後，推動將歐洲理事會主席的五年任期與社會黨分開，惹來議會內第二大黨派社會黨的不滿。

有歐盟官員表示，假如EPP持續這種霸凌行為，或導致歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）阻止馮德萊恩連任的計劃成真。

除了馮德萊恩，葡萄牙前總理科斯塔（Antonio Costa）以及愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas），分別出任歐洲理事會主席與歐盟外交與安全政策高級代表的提議仍未有結論，如果爭取支持的時間愈長，所帶來的風險就會更大。

圖為2024年6月17日，比利時布魯塞爾，馮德萊恩（Ursula von der Leyen，中）出席非正式會議並同克羅地亞總理普連科維奇（Andrej Plenkovic，左）和比利時首相德克羅（Alexander De Croo，右）互動。（Reuters）

6月11日，馮德萊恩在柏林出席烏克蘭復甦會議。（Reuters）

梅洛尼遭「冷待」 隨時成為一大阻力？

馮德萊恩能否獲得支持，其中一個關鍵是立場極右的意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），後者曾就歐洲議會所屬的歐洲保守及改革黨團（ECR）沒獲邀與EPP、社會黨及自由派討論歐盟高層人士安排。梅洛尼的意大利兄弟黨（Brothers of Italy）歐洲議會黨友直言，他們對政治議程全不知情，因此無法對馮德萊恩或其他候選人投下支持票。不過ECR並非支持馮德萊恩的聯盟成員，因此另外三黨的談判代表覺得對方沒有參與討論的理由。

多名歐盟外交官稱梅洛尼沒有公開要求，報道指她放眼在下屆委員會奪得首席經濟官員，以及為ECR爭取副主席職位。一名歐盟外交官強調，布魯塞爾方面不應對梅洛尼不聞不問，警告情況可能會急劇升溫。而另一名外交官則提到，目前未有將ECR加入聯盟的計劃，但他們一直尊重梅洛尼在歐洲理事會的角色。

6月10日，在得知歐洲議會選舉部份結果之後，梅洛尼在羅馬發表講話。（Reuters）

俄烏戰爭爆發後，歐盟東翼國家的政治比重增加，因此今次的人事任命計劃就包括來自東翼的愛沙尼亞總理卡拉斯。波蘭在談判中亦有影響力，總理圖斯克（Donald Tusk）是EPP內的唯一歐洲大國領袖，亦在歐洲議會選舉後走勢強勁。即使外長西科爾斯基（Radek Sikorski）失落歐盟防衛委員一職，華沙方面有意爭取更大的職務；其他中及東歐盟國家則希望獲得運輸部長職任，有助加強與其他成員國的貿易。

聯盟有流失支持票風險

假如歐盟成員國領袖就馮德萊恩等人的任命達成共識，之後就需要交由歐洲議會在7月中表決。目前在720個議席中，EPP、社會黨和自由派的聯盟佔400席，比法定通過的361票最低門檻稍多，惟有專家估計，該聯盟中或有10%議員「倒戈」，EPP的「貪婪和自大行為」或導致更多票流失，意味有未能通過的風險。

歐洲議會的表決是「一take過」，一旦馮德萊恩的提名闖關失敗，將難以尋找同樣來自歐洲北部的女性EPP候選人，而其他人選的提名都會重新安排，這將會損害歐盟架構的聲譽，並影響整個運作。