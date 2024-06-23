哈馬斯指加沙平民區遭以軍襲擊　至少42人喪生

加沙媒體辦公室主任塔瓦卜塔（Ismail Al-Thawabta）說，以色列星期六（6月22日）襲擊了加沙北部各區，造成至少42人死亡。



路透社報道，塔瓦卜塔說，以色列襲擊了沙蒂難民營（Al-Shati）的房屋，造成24人死亡。另外18人在圖法社區（Al-Tuffah）的襲擊中喪生。

以色列軍方發表簡短聲明稱：「不久前，以色列國防軍戰鬥機襲擊了加沙市的兩個哈馬斯軍事基礎設施。」聲明稱將很快公布更多細節。

哈馬斯沒有對以色列聲稱襲擊其軍事基礎設施的說法發表評論。其在一份聲明中表示，襲擊目標是平民，並發誓「佔領者及其納粹領導人將為他們侵犯我們人民的行為付出代價」。

路透社獲得的片段顯示，數十名巴勒斯坦人衝出房屋，在被毀房屋中搜尋受害者。鏡頭顯示，沙蒂難民營的房屋被毀，牆壁被炸毀，街道上滿是瓦礫和灰塵。

戰爭爆發八個多月後，以色列的進攻重點是其尚未佔領的最後兩個地區：加沙南部邊緣的拉法（Rafah）和中部代爾巴拉赫（Deir al-Balah）周圍的地區。

居民說，以色列坦克最近幾天深入了拉法西部和北部地區。以軍星期六從空中和地面轟炸了幾個地區，迫使許多居住在所謂人道主義指定區域的家庭向北撤離。

以軍說，部隊繼續在拉法進行「精確的、基於情報的」定點行動，消滅許多巴勒斯坦槍手並拆除了軍事基礎設施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

