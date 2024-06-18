以色列解散戰時內閣與伊朗總統大選：塑造加沙戰爭的高層政治
在加沙戰爭突破8個月的現在，兩個政治動態引發外界關注。
首先是以色列戰時內閣異動。6月9日，以色列戰時內閣部長甘茨（Benny Gantz）宣布辭職，理由是當前內閣未能就戰後規劃達成協議。5月18日，甘茨本人曾就加沙前景提出六點計畫，包括帶回人質、結束哈馬斯統治、加沙非軍事化、成立臨時「美國-歐洲-阿拉伯-巴勒斯坦民政管理系統」、與沙特關係正常化、將極端正統猶太人（ultra-Orthodox Jews）納入以色列軍隊，並稱如果內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）不接受，自己將在三周內辭職、尋求提前大選。
而從後續發展來看，內塔尼亞胡既不重視也不理會，甘茨於是陷入「不得不走」的政治困境，6月8日甘茨預計辭職這天，以色列輿論還因成功救回4名人質而歡欣鼓舞，導致甘茨只能延後24小時發布離職聲明。而在內塔尼亞胡與極右小黨結盟、掌握議會過半席次的背景下，甘茨離去不僅難撼內塔尼亞胡政權，還將削弱政府中批評極右翼的聲音。6月17日，內塔尼亞胡直接宣布解散戰時內閣。
再來是伊朗總統大選。6月9日，伊朗憲法監護委員會公布6名總統候選人名單，包括穆罕默德·巴格爾·加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）、賽義德·賈利利（Saeed Jalili）、阿里雷扎·扎卡尼（Alireza Zakani）、阿米爾-侯賽因·加齊扎德·哈希米（Amir-Hossein Ghazizadeh Hashemi）、穆斯塔法·普爾莫哈馬迪（Mostafa Pourmohammadi）這5位強硬派，以及馬蘇德·佩澤什基安（Masoud Pezeshkian）1位改革派，選舉將於6月28日進行。
顯而易見，改革派這次仍是陪跑催票的作用，以免投票率再創新低，不過強硬派有多達5位候選人，如果不事前「配票」、或像2021年大選有候選人「自行退選」，結果仍可能導致選票分散。當然無論後續發展如何，憲法監護委員會都反映了最高領導人的政治意志：伊朗下任總統非強硬派莫屬，且必須是哈梅內伊（Ali Khamenei）認可的強硬派，而非艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）這種自走砲。
上述兩個動態看似彼此獨立、毫不相關，其實正為加沙的長遠安寧埋下隱憂，即便停火協議看似只差臨門一腳。
以色列要打殲滅哈馬斯的持久戰
首先是至今無人能管的以色列。外界之所以形成戰火將止的認知，主要來自美國為求自保的大力推動。只是平心而論，就算美國出於面子考量設法斡旋，由於猶太資本權傾朝野，白宮也實在不敢徹底轉身，所以軍火運輸仍在繼續；同理，即便美國公開呼籲各方停火，其實也更多是施壓哈馬斯，而非殺戮更甚的以色列。因此談判發展至今，以色列始終有恃無恐，不願在關鍵問題上點頭讓步。
例如5月31日，美國總統拜登（Joe Biden）就敦促哈馬斯同意最新停火方案，方案共分三階段：第一階段包括為期六周的停火、以軍從加沙的人口稠密區撤軍、以色列釋放一定數量的巴勒斯坦囚犯，換取哈馬斯釋放部分人質；第二階段以軍完全撤出加沙地帶，哈馬斯也將釋放所有人質，美國、埃及、卡塔爾則會確保停火談判持續進行；第三階段聚焦加沙地帶的重建，以及哈馬斯歸還人質遺體。
針對上述條件，內塔尼亞胡的高級顧問奧菲爾·法爾克（Ophir Falk）雖在6月1日稱「以色列同意拜登的停火架構」，卻也表示「只有以色列實現所有戰爭目標，才可能永久停火」，顯然是對前述框架有些不置可否，但美國依舊自欺欺人，稱「以色列並不反對拜登講話」。
6月2日，以色列防長約阿夫·加蘭特（Yoav Gallant）再次強調，以方將隔離加沙地帶、清除哈馬斯，即便停火也不可能同意哈馬斯繼續統治戰後加沙；6月3日，內塔尼亞胡也表示，在以色列實現戰爭目標前，不會同意永久停火，拜登提出的框架只能「部分執行」，例如以色列可能同意啟動提案第一階段，但只有「就完全停火條款達成協議」後，才可能開始第二階段停火、意即以軍完全撤出加沙。
換言之，以色列始終想在加沙地帶保留作戰能力，只要談判不按自己期望的方向進行，就迅速重啟軍事行動。這種立場極可能導致停火重複去年11月24日至12月1日的劇本，也就是永遠在暫時休戰的第一階段打轉，無法真正實現以軍撤出加沙的終極停火。但即便如此，拜登依舊在6月3日表示，哈馬斯是加沙停火的唯一障礙，以色列已準備好啟動停火協議。
不過眼見多日過去戰鬥仍在繼續，談判又毫無進展，屢被打臉的美國只好派遣國務卿布林肯（Antony Blinken）6月10日出使以色列，會晤內塔尼亞胡與幾位高級官員。可想而知，布林肯也在會後宣稱：以色列和國際社會就推進停火達成了「強烈共識」，現在球在哈馬斯手上。
而後續發展當然再度打臉華盛頓。例如以色列雖於6月16日宣布在拉法以東的一條路線上進行每日11小時的「戰術暫停」，供聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）的卡車運送人道主義物資，但這種「休戰氛圍」在內塔尼亞胡公開表示「暫停不可接受」後，便已被以色列國防部公開澄清：儘管拉法市東部執行戰術暫停，在拉法的戰鬥仍將繼續。結果6月16日，白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）又公開表示，哈馬斯修改了提案部分內容，「我們認為一些修改並不意外，是可以管理的，但其中一些修改既不符合拜登總統的規定，也不符合聯合國安理會的認可。」
情況發展至今，結構已相當清晰：拜登出於搶救選情、減緩輿論抨擊的政治需要，正在竭力展現美國的「和平使者妝容」，想憑一份細節與時序模糊不清、也不知如何保證執行的方案，盡可能挽救自己的大國威望，卻一不敢強勢控場、二不敢切斷對以軍援，只能在不斷碰壁後反覆責怪哈馬斯；而以軍當然也仗著美國偏袒恃寵生驕，在槍林彈雨、血肉橫飛中持續推進自己的軍事目標，且內塔尼亞胡、加蘭特、甚至中間派的甘茨都對此懷抱共識，那就是終結哈馬斯在加沙的統治。
或許在部分分析看來，憤而辭職的甘茨代表了某種「以色列良心」，展現了不與內塔尼亞胡政權同流合汙的道德勇氣；但在筆者看來，儘管甘茨不斷批評前者「正把以色列拖入深淵」，其所設想的戰後規劃其實與內塔尼亞胡版本差異不大，同樣強調徹底摧毀哈馬斯發動反擊的能力、徹底消除來自加沙的安全威脅，同時繼續以色列與阿拉伯世界的和解進程，差別只在將來以色列控制加沙的形式與程度，以及未來以軍的成員擴編。
而內塔尼亞胡、甘茨、加蘭特等戰時內閣要角都堅定支持殲滅哈馬斯，這背後當然不只有個人立場，還有以色列的強大民意支撐。以皮尤研究中心（Pew Research Center）5月30日公布的民調為例，即便有68%的以色列人對戰爭的長期化感到擔憂，卻只有19%的以色列人認為對加沙的軍事行動「太超過」，認為程度「正好」的民眾有39%、「還不夠」的甚至有34%；而針對戰後加沙歸屬，以色列的主流民意（40%）認為應由以色列政府管理，只有少數人（14%）認為應由加沙人決定，另有6%以色列人主張由巴勒斯坦權力機構管理。
簡單來說，以色列選民或許討厭內塔尼亞胡，卻絕不樂見局勢重回10月7日前，而是希望通過這次血戰徹底翻頁，讓局勢回到2007年哈馬斯佔領加沙以前，這當然也是以色列社會近年持續右轉的氛圍體現。
而從政治人物個人的民調起落來看，甘茨5月中旬起不斷威脅要退出戰時內閣，其實不僅沒能倒逼內塔尼亞胡妥協，還讓自己深陷「不團結」的輿論風暴。根據5月29日以色列12頻道（Channel 12）的最新民調，內塔尼亞胡（36%）的支持度破天荒超過甘茨（30%），是前者在2023年5月18日後的首度領先，當時內塔尼亞胡的支持率為38%、甘茨則為37%。回顧去年12月、哈馬斯閃擊後2個月的民調數據，甘茨（45%）在12頻道的支持度遠勝內塔尼亞胡（27%），就算到了今年4月，甘茨（35%）依舊領先內塔尼亞胡（29%）。如今後者「敗部復活」，12頻道認為甘茨的「公開求去」發揮了作用，畢竟過去有不少民眾是因甘茨的「顧全大局」、「為了國家不計前嫌」而給予肯定，結果眼下基礎一夕崩塌，甘茨當然要面臨領先無望的殘酷現實。
此外如前所述，內亞尼亞胡因為成功整合極右與宗教小黨，所以這次能以64席的過半多數（總席次120席）穩定執政，未來除非有小黨退出導致聯盟瓦解、提前大選，否則內塔尼亞胡都將穩定執政到2026年。換言之，甘茨的退出根本無關緊要，且6人戰時內閣原本就是不穩定的政治妥協，甘茨離去只能強化內塔尼亞胡解散戰時內閣的正當性，而無損其統治根基；倒是內塔尼亞胡一旦在戰爭立場上「退縮軟化」、觸怒極右與宗教小黨，導致後者威脅退出，才真的可能導致執政聯盟垮台。其實從更宏觀的視角來看，甘茨主張推翻加沙的哈馬斯政權、內塔尼亞胡必須取悅極右翼，除了個人立場外都是同一結構的展演：為了個人政治生存，選擇迎合以色列右傾的政治與社會現實。
而此前有不少分析主張：美國可以強壓以色列停火。平心而論這個思路邏輯可行，卻很難一馬平川簡單實現，因為美國始終不敢真對以色列大刀闊斧，內塔尼亞胡則必須為自己的政權生存而戰，所以在前者不痛不癢、後者傷筋動骨的背景下，任何不考慮道德、只看政治得失的人處在內塔尼亞胡的境地，都必然會「柿子挑軟的吃」：繼續軍事行動，同時把扭扭捏捏、立場尷尬的美國綁上戰車一起狂飆。
當然從戰場現實來看，「殲滅哈馬斯」明顯遙不可及，但眼下也無跡象顯示，以軍準備從加沙撤退，且戰時內閣解體，已經預示以色列政府將要回歸10月7日閃擊前的本來面貌：史上最右。在這種情況下，即便以色列可能同意拜登方案，進入第一階段休戰，也很難真正走入第二階段，而是較可能在第一階段與進攻間反覆橫跳，繼續這場「殲滅哈馬斯」的持久戰。
伊朗要打包圍以色列的持久戰
再來是準備選出新總統的伊朗。
眾所周知，經過德黑蘭多年經營，哈馬斯已經實質成為「抵抗軸心」（Axis of Resistance）一員，如今的以巴衝突也已超出過往的「以阿對峙」結構，漸被美國以色列、伊朗的「代理衝突」所吸納。在這個背景下，哈馬斯行動雖能與胡塞武裝、敘利亞與伊拉克民兵、黎巴嫩真主黨的共同協作，卻也必須在一定程度上服務伊朗的國家利益，例如這次「阿克薩洪水行動」，看上去出自以巴衝突的漫長脈絡，其實也有伊朗干擾以色列、沙特建交的用意在其中。
而部分輿論出於反美立場，視伊朗為中東的「正義之聲」、「反帝之雄」，為「抵抗軸心」染上浪漫色彩；其實從現實政治與歷史發展來看，伊朗所為只是復刻了帝國主義的過往行徑，以及中東過去的帝國爭霸邏輯，其目的也不是守護巴勒斯坦人福祉，而是要建立勢力範圍，推進包圍以色列、擠壓美國的戰略目標。
在這種視野下，當被阿拉伯世界拋棄的哈馬斯選擇接受伊朗收編，悲慘的加沙人民便無可避免要淪為哈馬斯的肉盾、德黑蘭的犧牲品，在10月7日閃擊後承受以色列槍砲的無情屠殺。當然，這個過程中「抵抗軸心」其他板塊不是毫無動作，問題是這些行動都沒能停下以色列的地面攻勢，例如胡塞武裝或能影響紅海水道、推高運價，卻救不了被瓦礫掩埋的巴勒斯坦婦孺；而遍地屍骸的加沙煉獄當然嚴重衝擊以色列的國際形象，也嚴重減損美國的道德光環，所以伊朗能藉機樹立「巴勒斯坦捍衛者」的形象，但染血的加沙煉獄已經無法重回過往。
說得更直接，以色列、美國、伊朗同為這次戰爭的始作俑者，不留後手的「阿克薩洪水行動」當然揭露以色列的兇殘、美國的虛偽雙標，卻也反映伊朗行事的冷血無情。而導致伊朗如此行事的關鍵，便是1989年哈梅內伊接班後，對「輸出革命」戰線的持續擴大。
所謂「輸出革命」在伊朗的語境下，便是要在中東各大熱點培育代理人，構築屏障伊朗的戰略緩衝帶，同時包圍潛在的地緣對手，例如沙特、以色列。所以蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）在1998年接任聖城旅（Quds Force）指揮官後，便積極強化與黎巴嫩真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）的合作，將真主黨打造為「什葉新月」的北線前鋒，對以色列北境形成包圍。接著便是利用伊拉克戰爭（2003年-2011年）扶持「馬赫迪軍」（Mahdi Army）等親伊朗民兵，同時展開了對加沙哈馬斯的收編。
再來則是介入「阿拉伯之春」亂局，伊朗在敘利亞組建多個什葉派民兵，甚至直接將伊斯蘭革命衛隊（IRGC）派遣到敘國境內，並在2014年「伊斯蘭國」（IS）崛起後，擴大在伊拉克的相關部署，接著是大力支持也門內戰的胡塞武裝，在沙特南境埋下不安火種，也擁有了干擾紅海水道的能力。
基本上2020年1月蘇萊曼尼遇刺時，「抵抗軸心」已在中東多地完成部署，既為伊朗開闢了戰略縱深，也讓德黑蘭在中東擁有至少六個戰略棋子：黎巴嫩真主黨、加沙的哈馬斯與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織、也門的胡塞武裝、伊拉克的親伊朗民兵、敘利亞的親伊朗民兵。整體來說，不僅完成了針對以色列的兩條北方戰線，也對沙特形成了南北包圍，伊斯蘭革命衛隊也在過程中顯著崛起，成為伊朗政治要角。
因此可以這麼說，經營並鞏固「抵抗軸心」、維持政權與革命衛隊的密切合作，就是哈梅內伊任內最重要的戰略建樹，且在前者已屆85歲高齡的現在，延續路線就跟順利交班一樣重要。因此之前有部分分析認為，伊朗會因萊希（Ebrahim Raisi）墜機而減少經營「抵抗軸心」、專注國內事務，這恐怕是對德黑蘭政情的不了解。在哈梅內伊親自操盤下，下任總統不論由誰出線，都必然要展現自己的強硬立場，服膺最高領導人打造的政治結構，繼續推動「抵抗軸心」，同時維繫與革命衛隊的互動，這點從6位候選人中有5位出身強硬派、甚至有1位出身革命衛隊就能看出。
而這種政治趨勢也預示了，即便這次衝突能夠休戰，只要哈馬斯一息尚存、沒有徹底解除武裝，伊朗就不會放棄對前者的長遠策動，因為加沙是把能夠直插以色列的重要匕首，即便以色列的屠殺往往不留情面，死去的也畢竟不是伊朗人民。而這也是這次伊朗積極調動「抵抗軸心」的主要原因：大玩戰爭邊緣策略，迫使美國對以施壓停下戰爭，來為自己保住哈馬斯這顆棋子。
而從美國的立場來看，其巴不得要從中東抽身，這次之所以被迫嘗試斡旋，還是因為以色列的大開殺戒實在太難看，已經反噬拜登選情與美國威望，所以必須設法止血。但止血不等於止戰，如前所述，拜登只想用一份細節與時序模糊不清、也不知如何保證執行的方案，先將衝突凍結回10月7日前，卻處理不了以色列與哈馬斯的重大分歧：以色列不接受哈馬斯繼續統治加沙，並要求加沙去軍事化；哈馬斯則要求美國保證以色列會「永久停火」，並讓自己留下來遂行統治，這背後當然也不乏伊朗的戰略謀算。
而這種分歧既然短期溝通難解，就只能走殘酷的肉體對決：以色列將在加沙持續屠殺，哈馬斯則會繼續「以民為盾」，盡可能保存實力，例如以軍撤出北加沙後，哈馬斯又開始在當地出沒。在下次休戰到來前，類似劇情注定反覆上演。
整體來說，在美國、以色列、伊朗的加沙棋盤上，以色列跟伊朗都進入了持久戰情境，差別只是前者在內部政情驅使下，要用持久戰殲滅哈馬斯，後者則同樣是在內部政情牽引下，要用持久戰包圍以色列、逼退美國；而美國雖考量自身利益，希望停下加沙戰爭，卻跟伊朗一樣無意耕耘長遠和平。在下一個巨大轉折出現前，加沙人民的苦難恐怕還要繼續。