美國公布限制對華投資草案　圖阻中國晶片AI量子計算發展

美國財政部發布限制美國個人和企業投資中國半導體、量子計算和人工智能（AI）企業的最新草案。



這份草案的公眾意見徵求截止日期為8月4日，意味着新規很可能在年內實施。

綜合路透社和美國之音報道，為落實美國總統拜登去年8月簽署禁止投資中國某些敏感技術的行政令，美國財政部初步評議後，在星期五（6月21日）公布擬議規定，以及一系列擬豁免交易情況。

美國財政部說，新規將限制「對下一代軍事、情報、監控或網絡能力至關重要的、對美國國家安全構成風險的」技術的境外投資。

新規主要針對美國個人、企業對中國大陸、澳門和香港的投資，但美國官員表示，以後可能進一步擴大限制範圍。

圖為2012年5月17日，美國國旗在紐約摩根大通總部外隨風飄揚。（Reuters）

中美關係・中美貿易・中美晶片戰・中美國旗：2021年1月21日，中國北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

隨着中美關係日益緊張，美國擔憂中國在AI領域取得突破，從而在軍事上取得優勢。一名美國官員透露，新規明確禁止美國投資者向可能用於武器定位、作戰和位置追蹤等軍事用途的AI系統提供資金。

據新規，美國企業和個人將被禁止投資某些特定用途的AI工具，以及通過特定計算能力進行訓練的系統。此外，對所有開發AI系統、半導體相關的交易，即使不屬於AI、軍事或敏感領域，新規也要求投資者履行申報義務。

人工智能：圖為2024年2月19日路透社製作的設計圖片，相中Artificial Intelligence AI字樣前方，有一些使用電腦和智能手機的人的剪影。（Reuters）

美國財政部強調，這是一個「範圍狹窄、目標明確」的國家安全項目，聚焦於對受關注國家的特定投資，防止美國資本被用來支持威脅美國國家安全的敏感技術發展。

受限的投資類型包括股權投資、可轉股的債務融資、綠地投資，以及作為有限合伙人的出資等。

美財政部提議某些類型的交易可以得到豁免，如公開市場的證券交易、在拜登行政令生效前已簽署的協議等。

本文獲《聯合早報》授權轉載

