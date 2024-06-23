英國大選「下注門」醞釀擴大？保守黨再有1人出事　增至4人受查

英媒6月22日稱，英國保守黨內首席數據官員梅森（Nick Mason）因涉嫌就國會大選日期賭博下注，遭到英國賭博委員會（Gambling Commission）調查。此前已有3名保守黨人因下注受查，梅森為第4人。



英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）所屬保守黨表示，梅森目前正休假，目前不便透露任何涉及調查的細節。

圖為2024年6月21日，英國里爾，辛偉誠在競選活動中演講。（Reuters）

另外涉賭3人分別是有份在今次大選中競選國會議席的議員威廉斯（Craig Williams）、保守黨競選總監Tony Lee及辛偉誠的一名警衛。

威廉斯因此事公開致歉，Tony Lee則請假，而警衛17日則受英國警方拘捕。

威廉斯是辛偉誠國會私人助理（Parliamentary Private Secretary），他在2019年的大選中當選為威爾斯選區蒙哥馬利郡（Montgomeryshire）的國會議員。他本擬在今次大選於新選區Montgomeryshire & Glyndwr角逐議席。

威廉斯被指在辛偉誠宣布提前大選日期前3天、根據7月的民調結果在博彩網站下注100鎊（約987元），賭大選日期是在7月4日。倘若派彩，他將贏得500鎊（約4,937港元），不過博彩網站將此事報告賭博委員會（Gambling Commission），威廉斯於是受查。

圖為2017年6月9日，英國卡迪夫，威廉斯（Craig Williams）來到國家體育中心觀賽。（Getty）

辛偉誠20日表示，他對聽到有關指控感到「極為憤怒」，稱這是一件「非常嚴重的事」。