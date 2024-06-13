英國大選｜辛偉誠出席節目遭柴台　民調指施紀賢表現較優勝

英國大選舉行前夕，首相辛偉誠（Rishi Sunak）及工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）6月12日現身電視節目，接受主持和觀眾的質詢。節目播出後的民意調查顯示，施紀賢的表現較為優勝。



路透社報道，辛偉誠和施紀賢12日到英格蘭北部城鎮甘士比（Grimsby）出席天空新聞（Sky News）的訪問節目。施紀賢表示，如果他成為首相，上任首天就會推行自己的政策，惟他沒正面回應自己在2019年稱時任工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）應該成為首相的言論是否真誠。

英國工黨黨魁施紀賢6月12日在甘士比出席選舉節目，重申工黨的政策將與保守黨不同. （Stefan Rousseau/Pool via REUTERS）

施紀賢強調，若工黨上台就會表明政府與民眾站在同一陣線，與保守黨過去14年的執政方式完全不同。

辛偉誠之後出場時，主持和觀眾都質疑他的多項政策。有觀眾稱批評，政府沒有為民眾解決難以預約牙科檢查、削減國民保健服務（NHS）輪候時間、或是阻止非法移民等問題。他承認大家處於艱難時刻，但認為情況已經有所改善，政府對未來有明確計劃，因此他會繼續努力，直到選戰的最後一刻為止。

英國首相辛偉誠6月12日出席天空新聞的選舉節目，接受主持人及觀眾的質詢。（Stefan Rousseau/Pool via REUTERS）

辛偉誠在節目中一度被觀眾報以噓聲，不過他再將矛頭指向工黨，稱對方上台將會加稅超過2000英鎊，惟施紀賢否認說法。

而在節目結束後的民調顯示，64%的受訪民眾認為施紀賢在這場拉票活動中表現比辛偉誠優秀。而工黨會在13日公布競選宣言，預計會繼續沿用該黨的嚴格開支規定。