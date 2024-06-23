日皇伉儷訪問英國8天　感謝英王查理斯病中接待｜多圖

日皇德仁和皇后雅子6月22日起以國賓身份對英國進行為期8天的正式訪問。德仁出訪前感謝英王查理斯三世（Charles III）病中接待他們，祝願查理斯以及抱恙的英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）早日康復。



日本放送協會（NHK）22日稱，日皇伉儷以國賓身份訪問英國，迄今是第3次，前兩次分別是1971年昭和天皇和香淳皇后訪英，以及1998年日皇明仁夫婦（現為上皇及上皇后）的行程。

今次訪英行程是德仁繼2023年6月訪問印尼以來，再次出訪海外，也是他即位後的第二次。

日皇和皇后日本時間22日上午搭乘坐政府專機從東京的羽田機場出發，當地時間22日下午抵達英國倫敦。

共同網22日稱，兩人25至27日將出席正式活動。他們25日將參加為他們而舉行的歡迎儀式，並與英國王室成員共進午餐，之後日皇將在英王夫婦主辦的白金漢宮晚宴上演講。

日皇德仁和皇后雅子乘專機2024年6月22日抵達英國倫敦附近的坦斯特德機場（Stansted Airport）。（Reuters）

日皇德仁和皇后雅子乘專機2024年6月22日抵達英國倫敦附近的坦斯特德機場（Stansted Airport）。（Reuters）

他們在26日將出席在金融城的倫敦市政廳舉行的晚宴，27日將再造訪白金漢宮，向英王夫婦道別。

此外，日皇還計劃於27日前往溫莎城堡的英國皇家陵園，向伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）和丈夫菲臘親王（Prince Philip）的陵墓敬獻鮮花。

28日是兩人在英行程的最後一天，他們將一同前往母校牛津大學訪問，並計劃於29日返回日本。

共同網22日稱稱，日本原安排2020年訪英，將其作為德仁即位後的首次外訪，但因新冠疫情延期。有別於友好訪問，德仁夫婦2022年9月訪問英國，出席女王伊利莎伯二世的國葬。