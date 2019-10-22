日皇德仁即位禮　皇后雅子穿「十二單」朝服超優美但背後有辛酸

日本德仁天皇10月22日舉行即位典禮，這場受到關注的儀式，除了主角德仁外，穿上傳統「十二單」朝服、梳起「大垂髮」的皇后雅子也備受注目。皇后「十二單」朝服雖然高貴又漂亮，但背後也有不為人知的「辛酸」，皆因這套朝服可以重達20公斤，一層又一層的衣服，也要花費不少時間才能穿上。

日皇德仁上午時份前往皇居的宮中三殿進行「即位禮當日賢所大前之儀」，穿上純白的「帛御袍」。皇后雅子則梳起平安時代（公元794年至1185年左右）的貴族髮型「大垂髮」，穿上純白色的「十二單」朝服。

手持檜扇的皇后雅子身穿純白「十二單」，在宮中三殿之一的賢所舉行儀式後離開。（AP）

↓↓點擊放大觀看「即位禮當日賢所大前之儀」的圖片

+ 2

隨後德仁與雅子來到皇居宮殿的「松之間」，舉行正式宣告即位的「即位禮正殿之儀」，德仁換上一襲赭色「黃櫨染御袍」，登上「高御座」接受祝賀。御袍是自平安時代嵯峨天皇以降的天皇御用服裝。

雅子在儀式中登上德仁旁邊高5.5米的「御帳台」，穿上另一套由白、綠、紫、紅等顏色交疊的「十二單」。這次是雅子繼1993年結婚後、2019年5月德仁繼位儀式後，再次穿上華麗的「十二單」。

何謂「十二單」？

所謂的「十二單」並非指雅子穿上12件衣服，而是為了顯示衣服件數之多的俗稱。「十二單」的官方名稱為「五衣唐衣裳」，可由5至16件衣服組成，當中包括最重要的御五衣、還有單衣、表衣、打衣、唐衣、裳、小袿和長袴等等，最多加起來可重達20公斤。

日皇登基：雅子穿上另一套華麗的「十二單」站在御帳台上，德仁宣告即位。（AP）

+ 5 + 4 + 3

登基大典結束後，德仁與雅子將出席「饗宴之儀」。德仁穿上西式的燕尾服，佩戴日本最高等級的「大勳位菊花章頸飾」勳章；雅子則換上長禮服，以及佩戴從上皇后美智子繼承的皇冠、飾物和勳章，招待一眾來賓。