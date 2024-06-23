英國曼徹斯特機場停電　大量航班面臨取消或延誤　旅客排長龍

英國曼徹斯特機場（Manchester Airport）6月23日表示，受停電影響，預計大量航班要取消或延誤。機場為帶來不便致歉，稱會盡快恢復正常服務。



據天空新聞指，從曼徹斯特機場出發的所有航班都面臨取消或延誤。報道稱，停電影響機場與其他數棟建築物，電力供應現已恢復。

↓ 有旅客發文及上傳圖片，顯示大批旅客在機場內排長龍，等待出發，他指情況混亂 ↓

機場發言人指，建議從1號或2號客運大樓（Terminals 1 or 2）出發的旅客在前往機場之前聯繫航空公司，從3號客運大樓（Terminal 3）出發的旅客應照常抵達機場，除非航空公司另有通知，但可能會受到延誤影響。

根據機場網站，23日出發的多個航班狀態顯示為「取消」，有多個航班顯示為讓旅客「在休息室等待」，也有航班顯示會繼續出發。

英國曼徹斯特機場6月23日早上的出發航班狀態頁面，部份航班顯示為取消，也有不少航班狀態顯示為讓旅客「在休息室等待」，也有部份預計繼續出發（網站截圖）

網站顯示國泰航空CX216航班計劃在當地時間早上11時15分從曼徹斯特機場2號客運大樓（Terminal 2）出發，飛往香港，截至當地時間早上8時10分左右（香港時間下午3時10分左右），該航班狀態顯示為「預定」（Scheduled）。