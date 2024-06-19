時隔24年再訪朝鮮金正恩親臨機場迎接　普京表示感謝

據朝中社報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）對朝鮮領導人金正恩親臨機場迎接他表示「深切感謝」。



根據俄衛網，普京在深夜飛抵平壤，此時朝鮮已是19日，儘管如此，金正恩還是親自到機場迎接普京。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年6月19日抵達朝鮮首都平壤。（Reuters）

朝中社報道稱：「普京同志對訪問平壤表示很高興，並對金正恩同志親臨機場迎接深表感謝。」

兩國元首在機場就已經開始交流，普京和金正恩在俄羅斯總統車隊附近熱烈交談了幾分鐘，隨後普京邀請朝鮮總統乘坐他的總統座駕「阿魯斯」，兩位領導人乘坐同一輛車離開平壤機場。金正恩陪同俄羅斯總統前往錦繡山迎賓館，途中兩人進行了交談，就兩國關係的發展交換了意見。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年6月19日抵達朝鮮首都平壤。（Reuters）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年6月19日抵達朝鮮首都平壤。（Reuters）

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年6月19日抵達朝鮮首都平壤。（Reuters）

普京訪問朝鮮的日程豐富，主要部份將於6月19日進行，計劃以多種形式舉行會談，包括擴大會談以及領導人之間的非正式會談。訪問日程還包括為歡迎普京到訪舉行隆重的音樂會、招待會並且向紀念在第二次世界大戰期間解放朝鮮的蘇軍烈士紀念碑（解放碑）敬獻花環。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）2024年6月19日抵達朝鮮首都平壤。（Reuters）

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俄羅斯政府代表團陪同普京出訪。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrey Belousov）、俄羅斯第一副總理曼圖羅夫（Denis Manturov）、副總理諾瓦克（Alexander Novak）、俄羅斯自然資源部部長亞歷山大·科茲洛夫（Alexander Kozlov）、俄羅斯衞生部部長穆拉什科（Mikhail Murashko）、俄羅斯交通部部長斯塔羅沃伊特（Roman Starovoit）將參加會談，包括俄羅斯國家航天集團總裁鮑里索夫（Yuri Borisov）和俄羅斯鐵路公司總裁別羅澤羅夫（Oleg Belozerov）在內的俄羅斯大型公司的代表也將參加會談。

金正恩2023年9月出訪俄羅斯時在俄遠東地區阿穆爾州東方航天發射場同普京舉行「歷史性」會晤，雙方討論多項重大問題和合作事項，並達成協議和共識，期間，金正恩邀請普京訪朝，普京接受邀請。