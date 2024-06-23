不滿Taylor Swift私人飛機碳排放高　環保人士噴漆擺烏龍｜有片

美國流行天后Taylor Swift（泰勒絲，或譯泰勒斯威夫特）世界巡演行程唱到了英國，行程滿檔的她搭私人飛機到處走，卻成了環保人士的眼中釘。



「停用石油」組織成員2024年6月20日在英國的機場向私人飛機噴漆（JUST STOP OIL/Handout via REUTERS）

日前兩名女性環保人士闖入英國倫敦斯坦斯特德機場（London Stansted Airport）禁區，對其中兩架私人飛機噴上橘色油漆，還說Taylor Swift的私人飛機就停在那兒，事實上卻擺了個烏龍。「停用石油」組織（Just Stop Oil）指出，他們以為Taylor Swift的私人飛機就停放在該機場，這個說法已遭警方否認。

▼涉事組織在社交平台發布疑為涉事者犯案後自拍錄製的影片

當地警方在英國時間6月20日凌晨5時多接到報案，稱有兩人闖入斯坦斯特德機場並損壞兩架飛機。

「停用石油」組織承認對此事負責。機場發言人後來向媒體表示：「跑道運行暫停了很短一段時間，但沒有航班受到干擾，機場運行正常。」

▼涉事組織在社交平台承認飛機噴漆事件

從該組織發布的一段影片顯示，兩女用電動工具切開機場圍欄後，迅速穿過跑道，將橙色油漆噴塗在兩架私人飛機機身。其中一女說：「我們剛剛把這架飛機噴得一團糟！」另一人接話：「還有它後面那架。」接着她們表示：「我們需要一條國際條約，禁止燃燒所有石油、煤炭與天然氣。當人們在捱餓，精英與富人飛行在我們頭頂上成千上萬英呎的高空。億萬富翁是不可碰觸的。」

「停用石油」組織成員2024年6月20日在英國的機場向私人飛機噴漆（JUST STOP OIL/Handout via REUTERS）

圖為2024年6月20日，英國倫敦，涉事疑犯將油漆噴灑在一架私人飛機上。（X@JustStop_Oil）

圖為2024年6月14日，英國利物浦，Taylor Swift在利物浦晏菲路球場（Anfield Stadium）開騷前，她的歌迷在Stanley Park聚集。Taylor Swift在6月13至15日於晏菲路球場演唱。（Reuters）

有報道指出，Taylor Swift是2022年私人飛機碳排量排行榜第一名，也因此招致粉絲與環保人士批評。英國媒體報道，被捕的其中一女曾是Taylor Swift的鐵粉，沒想到後來卻以激烈行為反對Taylor Swift使用私人飛機。

除了這宗事件，「停用石油」前一天才因對世界文化遺產巨石陣潑灑橘色粉末而登上媒體版面，當時該組織兩名人士被拘留。

本文獲《聯合早報》授權轉載

