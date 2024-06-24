歐盟博雷利警告中東戰事向外擴散風險增　德國外長赴黎巴嫩斡旋

以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）近期在以黎邊境接連發生衝突，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）6月24日警告，中東戰事向外擴散的風險正不斷增加。德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）25日將到訪貝魯特，與黎巴嫩首相米卡提（Nadschib Mikati ）會面展開外交斡旋。



以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）6月23日稱，以軍在加沙地帶與哈馬斯的「激戰階段」已「非常接近結束」，並指以軍下一步可能將部份兵力調往與黎巴嫩的邊境地區。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利6月24日提到，黎巴嫩真主黨6月19日向與以色列簽有國防合作協議、屬於歐盟成員的塞浦路斯（Cyprus）警告，如果容許以色列利用其領土攻擊黎巴嫩，將成為真主黨反擊目標。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利2024年6月1日在新加坡出席香格里拉對話安全峰會（Reuters）

博雷利在盧森堡舉行的外交部長會議之前告訴記者，「這場戰事影響黎巴嫩南部並蔓延到周邊地區的風險與日俱增，我們正處於戰事擴大的前夕。」

德國外長貝爾伯克6月25日將到訪貝魯特，與黎巴嫩首相米卡提（Nadschib Mikati ）舉行會面，嘗試透過外交斡旋為局勢降溫，她在起行前對媒體表示，「以色列與黎巴嫩邊境的情況令人十分憂慮。」