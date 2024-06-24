真主黨號稱「全球最強準軍事組織」　衝突倘升級以色列直搗馬蜂窩

以色列8個多月來都在打擊南部加沙的巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas），還有國境以北的黎巴嫩真主黨，而隨着以色列總理內塔尼亞胡6月23日暗示將增兵以黎邊境。外界擔心兩國多月來的邊境衝突將演變全面戰爭。

哈馬斯2023年10月7日越界突襲以色列後，包括黎巴嫩真主黨（Hezbollah）及也門胡塞武裝、伊拉克的反美武裝等挺哈勢力對以色列及其盟友美國的目標施襲。

隨着以黎衝突有擴大風險，以色列已知倘以黎全面開戰，面對真主黨這個有伊朗撐腰、號稱「地表最強準軍事組織」，後果難料。

以巴衝突：圖為2023年7月19日，巴勒斯坦極端組織哈馬斯的武裝分子參加閱兵。這是紀念以巴2014年在加沙邊境爆發的戰爭。（Reuters）

2023年10月10日，以色列士兵於南部的卡法阿扎（Kfar Aza），視察遭哈馬斯裝分子襲擊的村落， 並搬出多具遺體。（Reuters）

真主黨與哈馬斯不同，真主黨擁有龐大軍火庫，持有火箭炮、迫擊炮、反坦克和反艦導彈，甚至是防空系統。真主黨2006年起開始就此進一步提升，包括取得以色列最難抵擋的自殺或無人機，還擁有不少導彈，專家估計數量介乎於12萬至20萬枚。

人力方面，真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）聲稱組織約有10萬武裝分子，惟核心軍事人員大約只有三分之一，其中很多人在敘利亞有戰鬥經驗。

真主黨擁有包括短程與長程非導引導彈。自2006年至今，真主黨已獲取數百枚導引彈道導彈，且有能力從堅實掩體以及流動發射器進行攻擊。

2024年6月19日，黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉（Sayyed Hassan Nasrallah）發表電視講話，警告塞浦路斯（Cyprus）勿向以色列開放領土，以用於攻擊黎巴嫩。（Reuters）

以色列賴赫曼大學（Reichman University）反恐研究所在以巴戰爭開打前不久完成一項長達3年研究，指真主黨每天可發射2,500至3,000枚導彈、而且持續3週，目標是令以色列防空系統崩潰。這個研究有逾100名軍方及政府高級人員參與。

研究指這些導彈，從精確火箭到精確長程導彈都有，並且會針對特定目標進行密集火力攻擊，以造成最大程度的破壞，包括人口稠密的平民區或軍事目標。

與哈馬斯不同

美國期刊《外交政策》（Foreign Policy）還警告說，真主黨可能已發展出自己的隧道網絡，類似哈馬斯在加沙的網絡，或比它的網絡更廣泛。

對哈馬斯來說，真主黨或將是以軍一個更強悍的對手。加沙面積相對細得多，但真主黨在黎巴嫩擁有更大的空間建構多重防禦，這可能會導致入侵的以軍造成嚴重折損。

加沙實際上被以色列封鎖起來的地方，俄衛網6月20日引述專家稱，如以軍入侵黎巴嫩，以色列可能無法完全孤立黎巴嫩；真主黨將能從國外獲得支持。

黎巴嫩真主黨：圖為2023年11月3日，黎巴嫩貝魯特，真主黨的支持者聚集在貝魯特南郊的阿舒拉廣場（al-Ashoura square），聆聽真主黨秘書長納斯魯拉的演講。這是2023年10月7日哈馬斯越界突襲以色列後，納斯魯拉首次公開發言。（Getty）

黎巴嫩真主黨：圖為2023年11月3日，黎巴嫩貝魯特，真主黨的支持者聚集在貝魯特南郊的阿舒拉廣場（al-Ashoura square），聆聽真主黨秘書長納斯魯拉的演講。（Getty）

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「真主黨」是什麼？

黎巴嫩真主黨是什葉派的政治和軍事組織，成立於1982年6月以色列入侵黎巴嫩期間，創始人是穆薩維（Abbas al-Musawi）。組織成立初期一直處於秘密狀態，1984年起採用「真主黨」的名稱，1985年發聲明宣告正式成立。

以色列1982年入侵黎巴嫩後，伊朗的伊斯蘭革命衛隊（Revolutionary Guards Corps）成立武裝組織「真主黨」。組織獲得什葉派穆斯林支持，在年輕的穆斯林教徒中也很有影響力，它亦是以色列在中東的死敵。

以色列2000年5月從黎南部地區撤軍後，該區實際由真主黨控制。由於以色列沒從黎巴嫩、敘利亞和以色列交界地區有爭議的薩巴阿農場（Shebaa Farms）撤軍，真主黨對以境內目標的襲擊一直沒停止。

2024年6月14日，以色列北部城市謝莫納（Kiryat Shmona）附近受到來自黎巴嫩的火箭襲擊後，以色列軍隊成員到場指揮交通。（Reuters）

以黎衝突：2024年6月13日，在以色列佔領的戈蘭高地，真主黨和以軍的衝突持續。黎巴嫩一方受襲後冒出濃煙。（Reuters）

真主黨在中東問題上堅決反對和談，認為解決阿以問題唯一出路就是消滅以色列。因此，經濟的宗旨是通過武裝鬥爭，收復被以色列佔領的土地，並主張效仿伊朗模式，在黎巴嫩建立伊斯蘭共和國。此外它亦以將西方殖民主義驅逐出中東地區為目標。

穆薩維死於以色列的空襲後，真主黨自1992年2月起由納斯魯拉領導。

真主黨並不是一個嚴格意義上的軍事實體，但因在黎巴嫩這個按照宗派劃分權力的國家中軍政影響力相當大，因此不止一次被描述為「國中之國」。

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影響力深入政府

真主黨從1992年起參加黎巴嫩國會選舉，成為黎巴嫩最大的反對黨。此後真主黨的勢力深入行政與立法部門。黎巴嫩國內有部份政黨指責真主黨將該國推入衝突。

黎巴嫩遜尼派前總理哈里里（Rafik al-Hariri）在2005年死於炸彈襲擊事件，真主黨的盟友敘利亞從黎巴嫩撤軍後，真主黨在政治上的地位變得更加重要。真主黨支持的奧恩（Michel Aoun）2016年就任總統。2年後，真主黨及其盟友在該國9年來的首次大選中贏得多數席位。2022年的選舉中，真主黨雖失去多數派地位，但組織在該國政壇仍佔主導地位。

它是恐怖組織嗎？

美國和其他西方國家將真主黨視為「恐怖組織」，包括沙特阿拉伯在內的美國盟友也將該組織視為恐怖組織。歐盟則是將真主黨的軍事派系列為恐怖組織，但不將其政治派系列為恐怖組織。

2024年5月12日，以色列與哈馬斯之間持續衝突，加沙北部遭轟炸後濃煙滾滾。（Reuters）

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