朝鮮「糞便氣球」驗出人類DNA　另盛載一東西足見平壤有多怒

韓國脫北者團體經常透過施放大型氣球，向朝鮮空飄各種反體制傳單、白米、口罩、灌有韓流音樂影視的隨身碟，招致平壤當局不滿。今年5月底、6月初，朝鮮向韓國發動數波「屎的迫降」，將裝有糞便的穢物氣球空飄至韓國。韓國統一部證實，氣球內的土壤或堆肥裏驗出多種寄生蟲。



朝鮮施放的空飄氣球，5月29日上午抵達韓國江原道鐵原郡農田。（路透）

根據《韓聯社》，韓國統一部於6月24日透過發布新聞稿向媒體記者證實，當局將回收的70多顆朝鮮穢物氣球送交相關單位進行分析，結果發現從穢物氣球的土壤裏竟然能夠驗出蛔蟲、鞭蟲、糞小桿線蟲等多種寄生蟲，且在土壤裏也能夠驗出人類的DNA，推測可能是來自人類糞便的寄生蟲。

更多朝鮮汽球事故照片：（按圖了解）



北韓向南韓空飄近千顆糞便氣球，其中糞便裏驗出多種寄生蟲。（路透）

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韓國統一部強調，這些內含在朝鮮穢物氣球內的土壤量其實較為稀少，目前已經交由軍方回收、管理，因此初步判斷這些穢物氣球不會造成土壤污染、傳染病擴散等疑慮。

同時，從這些穢物氣球裏面也可以發現衣料布塊，從其殘留的商標等特徵可以發現，這些衣料布塊竟然是源自過去韓國依照「人道主義救援」向朝鮮提供的民生基本物資，包括用來援助朝鮮一般居民的領帶、藍色牛仔外套，是2000年代韓國國內某成衣廠商所援助，這些布塊都出現用剪刀裁剪的痕迹。

韓國統一部從其殘留的商標等特徵，確認這些衣料來自過去2000年代韓國國內某成衣廠商援助朝鮮的衣物。

韓國統一部高層分析，「朝鮮對於（韓國國內脫北者團體）施放的反體制傳單極度反感，為了宣洩不滿的情緒，才會刻意損壞過去援助的物品，凸顯朝鮮視韓國為敵對國、交戰國的概念。」

另外，從部分紙塊當中也能發現來自朝鮮的文件，包括寫有「偉大的領導者金正日大元首教示（Teaching）」、「以朝鮮勞動黨總書記之名」等文句。韓國統一部也指出，從中可以發現平壤當局透過行政動員令，要求一般朝鮮民眾協助空飄穢物氣球。

儘管金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正多次透過談話，針對向朝鮮空飄傳單的行徑表達憤怒，威脅將讓韓國付出相應的代價，但是韓國國內另一脫北者團體「巨泉」還是趁6月22日上午，從仁川江華島向朝鮮空飄200瓶寶特瓶，裏面裝有白米、1美元紙鈔、驅蟲劑、隨身碟。

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以下是2024年6月3日，韓國首爾社運團體在監視器的熒幕追蹤向北放飛的氣球的情形。印有反朝鮮訊息的傳單將由氣球攜帶進入朝鮮。朝鮮不滿韓國這種做法，是平壤放飛「糞便氣球」報復的原因之一：



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