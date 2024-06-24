沙特朝聖活動死亡人數超1300　70歲老婦受騙賠上私己錢慘曝屍路邊

沙特阿拉伯朝聖活動受酷熱天氣影響多人死亡。衞生部長6月23日稱，死亡人數已增至1301人。英國廣播公司（BBC）21日稱，一名畢生夙願是朝聖的埃及70歲老婦入境沙特受騙，被要求半路下車在烈日下步行12公里，最終客死異鄉。



政府指朝聖者因天氣炎熱加長時繞城步行，且未獲食水補給而死。

朝聖者如若前往聖城麥加（Mecca）朝聖須需官方許可，他們將可使用有冷氣供應的巴士及帳篷，還有醫療保險。然而多數朝聖者卻持旅遊簽證入境；沙特衞生部指其中約83%朝聖者的行程未獲許可。

2024年6月15日，沙特阿拉伯料今年有180萬人湧麥加朝聖。（Reuters）

2024年6月15日在沙特阿拉伯聖城麥加外，一年一度的朝覲活動期間，穆斯林朝聖者聚集在阿拉法特平原的清真寺外，用雨傘遮擋陽光，參與午間祈禱。（Reuters）

散盡千金魂斷聖城

埃及北部米努夫省（Menoufiya）70歲婦Effendiya也是數十萬名未獲許可而前往麥加的朝聖者之一。英國廣播公司（BBC）引述她的小兒子賽義德（Sayyed）指，母親出售珠寶首飾換取旅費，卻死在旅途。賽義德說，前往聖城朝聖是母親生前最大的夢想。

她通過持旅遊簽證參加當地人組織的旅遊團前往朝聖地，被告知只要半價就能享有五星級服務，現實卻非如此。

Effendiya的長子塔里克（Tariq）講述事情經過，指母親搭旅遊巴士前往阿拉法特山（Mount Arafat）上祈禱，卻被要求在半路下車，她只好頭頂烈日步行12公里。

圖為2024年6月16日，沙特阿拉伯，朝聖者在宗教活動現場飲水。（Reuters）

Effendiya最終仍捱不住，在街角陰涼處喘氣時過世。她生前和兒子通話時稱，感覺到靈魂正在離開身體。

賽義德認為，母親前往朝聖卻未獲充足的人身安全保障，她們像是「完全被拋棄」。Effendiya的家人還表示，目前無法和旅行團組織者取得聯繫。

沙特政府指95人仍在醫院留醫，至於確認死者身份的工作，因很多人都沒攜帶證明文件，所以進展緩慢。