彭博社：中國願降低進口歐洲車關稅　換取德國遊說歐盟撤關稅

彭博社6月24日引述知情人士報道，中國向德國提出建議，如果德方能夠說服歐盟降低對中國出口電動車的關稅，中方願意降低對歐盟進口大引擎汽車的現有關稅，此舉對德國高端車企有利。



據知情人士透露，中國商務部長王文濤6月23日在北京與德國副總理兼經濟事務和氣候保護部長哈貝克（Robert Habeck）會面時暗示這個舉措對德方的潛在好處，中國目前對來自歐盟的汽車徵收15%關稅。

中國商務部部長王文濤2023年4月27日在柏林與德國副總理兼經濟和氣候保護部長哈貝克舉行會面。（中國商務部網站）

哈貝克是歐盟委員會6月12日宣布向中國電動車加徵額外最高38.1%關稅後，首名到訪中國的歐洲高級官員。

歐盟委員會主張對中國出口汽車開徵關稅是回應北京投入大規模國家補貼的行為，這些關稅旨在抵銷中國的補貼，從而營造公平的競爭環境。

報道指，這種貿易行動總是容易受到政治壓力影響，中國政府一直希望透過德國在歐盟內的影響力討價還價。中國之前曾表示，為應對歐盟加徵關稅，可能對歐洲大型汽車徵收25%的關稅，此舉將嚴重打擊平治（Benz）和寶馬等德國高端車企。

4月25日，2024北京車展上，梅賽德斯—奔馳（Mercedes-Benz，平治）集團股份公司董事會成員唐仕凱介紹梅賽德斯—奔馳純電G級越野車。（新華社）

報道引述一名貿易政策分析師表示，中歐雙方仍有談判空間，只要雙方保持對話，在尋求解決方案上取得足夠進展，歐盟總是可以延遲徵收關稅的行動。

中國商務部部長王文濤6月22日應約與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）舉行「坦承和富建設性」的視像會談。雙方商定，就歐盟對華電動汽車反補貼調查案啟動磋商。報道指，在歐盟啟動調查期間，中歐雙方高級官員幾乎沒有任何對話。