東南亞對核能興趣日濃　俄將助越南開發核電站

俄羅斯國家原子能公司總經理利哈切夫周一（6月24日）說，在總統普京訪問河內期間，俄羅斯提出幫助越南發展核電站。



利哈切夫6月19日在隨行普京訪越期間，與總理范明正會面。范明正在會面中說，雖然越南還沒有恢復發展核電的主張，但考慮將核能作為落實2050年淨零排放承諾的重要解決方案。他建議俄越兩國推動核科學技術領域的合作。

利哈切夫告訴范明正，俄方願繼續促進雙邊合作，尤其是核科學研究、風電等領域並向越南人才培訓提供幫助。

普京訪越南：抵達河內展開訪問的俄羅斯總統普京（中），與總理范明正（左二）一同走進政府辦公室。（Reuters）

利哈切夫在採訪中告訴俄新社：「在與越南總理的談話中，我們提供了所有可能的合作選擇。俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）不僅向外國合作伙伴提供高功率核電站，還提供低功率核電站，包括陸基和浮動版本。」

由於日本福島核事故和預算限制，越南此前放棄了2016年建造兩座核電站的計劃。利哈切夫說，在這之前，俄羅斯國家原子能公司曾向河內提出了一個基於俄羅斯先進反應堆的高功率機組的項目。

近年來，東南亞各國對核能的興趣明顯增加。隨着氣候變化導致的全球變暖，各國迫切需要擺脱依賴煤炭和天然氣。與太陽能和風能不同，核能不依賴天氣，可以成為穩定的基本負荷電力來源。

俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）的標誌。（Reuters）

印尼正計劃改革，允許小規模核電項目落地。菲律賓去年簽署協議，將從美國進口核技術和材料，希望在2030年代初建成一座商業核電站。泰國計劃發展小型模塊化反應堆發電廠。新加坡則計劃培訓至少100名核安全專家，以使核電在2050年滿足新加坡約10%的電力需求。

雖然核反應堆在福島第一核電站的事故後變得更安全，但東南亞各國在核能方面仍有所欠缺。首先是技術方面。例如，小型模塊化反應堆的技術還處於早期階段，其經濟效益尚未得到證實，成本可能很高。

另一障礙是經濟和政治因素。相比風能、水電和太陽能項目，核電融資更加複雜。政策諮詢公司Global Counsel副總監李瑪麗莎說：「核電項目前期資本支出要高得多，在確保符合安全標準和妥善處理核廢料方面有許多步驟，因此需要國家主導。」