蘇州男持刀襲日僑校巴3傷　中國女職員命危

在中國蘇州，6月24日有一名持刀男子攻擊一輛載有「蘇州日本人學校」學生的校巴，造成一位日本人母親及其孩子受傷。事件中另有一名中國籍校巴女職員受傷，據指情況危殆。施襲男子已被拘留，暫時未知動機。



日本駐華大使館24日呼籲在華日本人注意安全，稱最近中國各地的公園、學校和地鐵都發生傷人事件，呼籲「外出時一定要注意周圍的情況」。

日本放送協會（NHK）24日報道，根據日本駐中國上海總領事館的消息，受傷的孩子是學齡前兒童，當時與媽媽在車站候車。他們在校巴駛至車站時受襲，已經送院治療，相信沒有生命危險。

在事發現場，負責巴士引導的華人女性也被刺傷，傷勢危急。

日本駐上海總領事館表示，蘇州的日本人學校6月25日將停課。

報道指，事發車站位於蘇州日本人學校以北約1公里，附近有不少日本人居住。蘇州日本人學校因應事件，已決定今日停課。日本駐上海總領事館已派代表前到當地確認情況，並要求蘇州當局加強安全，防止類似事件再次發生。

另外，日本駐北京大使館表示，因應中國接連有發生於人群密集場所的持刀傷人事件，呼籲國民在華出行時，應注意周圍環境並格外小心。