維基解密阿桑奇如何捱過漫長監禁？　身心折磨面色欠佳今終獲釋

維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange）6月25日與美國司法部達成認罪協議，同意認罪以換取從英國監獄獲釋，他得以重返自由身並在當日搭飛機離開英國。回顧阿桑奇事件始末，他在英國「避難」歲月引人關注。



面色蒼白健康受損

阿桑奇（Julian Assange）自2012年6月開始就在厄瓜多爾駐英國大使館避難直至2019年4月11日，期間沒有踏出大使館一步，這令他甚少接觸陽光及新鮮空氣。美媒1月2日報道引述阿桑奇2023年12月13日情況指，他自嘲自己那蒼白的面色為「坐監白」（prison pale）。

圖為2024年6月25日，英國倫敦，維基解密（WikiLeaks）創辦人阿桑奇（Julian Assange，左）手持文件。（X@wikileaks Via Reuters）

阿桑奇曾向外界表示，一個健康的人長時間在室內活動亦會感到困難。英國廣播公司（BBC）引述醫生賈維斯（Sarah Jarvis）分析阿桑奇健康狀況指，長時間室內生活最大的問題是缺乏維他命D。這會使人容易患上心臟病、骨質疏鬆、抑鬱症及各種痛症。

食粥與湯 娛樂受限

自阿桑奇2019年4月11日因政治庇護失效被英國囚禁後，他每日長達23小時要在牢房中，每日僅有1小時的休閒時光都要在獄警的監視下度過。美媒報道指他一日三餐的預算合共僅為2英鎊（約19.82港元），他表示自己早餐食粥，午餐喝湯，晚餐也沒有甚麼其他的東西。

圖為2024年5月15日，英國倫敦，阿桑奇的妻子在聽證會前夕舉辦的傳媒吹風會後散步。（Reuters）

外界關心阿桑奇的精神狀況，美媒曾嘗試寄給他一部收音機及製作指南均被退回。獄警則限制阿桑奇持有大量書籍，最開始僅允許他留下12本。監獄僅允許他閱讀打印出來的新聞報道，並能收信。

路透社25日指阿桑奇被判囚62個月，這與他在英國被囚時間相當，美國司法部會「承認」他這段刑期，阿桑奇因而不會被引渡到美國，而是直接返回澳洲。