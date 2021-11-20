維基解密阿桑奇背後的女人　身兼三職軍師甘苦無人知｜周六人物誌

有人結婚是為守護所愛一生一世，有人追求跟自己的「靈魂伴侶」苦樂與共。無論是選前者或後者，您願意為此付出多大的代價？倘若此人過去11年已處於被禁錮的狀態，未來也可能是這樣，您仍願意與之結婚、一同養育下一代？



這就是莫里斯（Stella Morris，本名德文特，英文全名Sara Gonzalez Devant）面對的真實境況。回看過去，她的家庭背景、所受教育看來像是不為別的，只為讓她與「命定之人」相遇——國際非牟利媒體組織「維基解密」（WikiLeaks ）創辦人阿桑奇（Julian Assange）。

現年50歲的澳洲人阿桑奇被關押在英國的監獄已有兩年半。維基解密2010年披露美國涉在別國殺死平民及虐囚的密件，他被控違反間諜法。華府為引渡他回國受審鍥而不捨，欲推翻1月英國法院裁決；院方當時以他有自殺傾向為由拒行引渡。美國料將上訴。

官司結果仍是未知之數，能讓這對準新人稍稍感到寬慰的或許是，11月12日他們獲准在獄中結婚。他們計劃2022年前完婚。

Good news: UK government has backed down 24h before the deadline.



Julian and I now have permission to marry in Belmarsh prison.



I am relieved but still angry that legal action was necessary to put a stop to the illegal interference with our basic right to marry.#Assange pic.twitter.com/pevOrfsPzd — Stella Moris #FreeAssangeNOW (@StellaMoris1) November 11, 2021

Thank you all for the well wishes! I will print them and send to Julian tomorrow.



We hope to be married before 2022! pic.twitter.com/i5xo3flmKd — Stella Moris #FreeAssangeNOW (@StellaMoris1) November 11, 2021

命運的紅線

阿桑奇的未婚妻莫里斯1983年生於南非出生，曾在幾個國家生活及求學，是國際法專家及難民律師。他們2011年通過朋友介紹認識，她成為他的辯護律師。當時她28歲。這次相遇，改變她的一生。

莫里斯在一上載於YouTube的影片中說出兩人關係如何從工作中冒出「粉紅泡泡」：「他的目光灼灼。他不閒聊。他想知道我從哪裏來。我初見他的那天，我們談了兩個小時。我告訴他我的生活。阿桑奇和我見過的任何人都不一樣。」

她說這番話時，整張臉亮起來，活脫脫是一個戀愛中的少女。

要跟一個實際是被囚禁以及在不止一個國家有訴訟的男人發展，她不是沒猶豫過，但她說：

顯然，這不是最簡單的情況。如我可以揀，那麼我會在不同的情況與他相遇，而我們或會是一對挺悶的、正常的伴侶。我們約個會、散個步；（他是）一個完美對象。 阿桑奇的未婚妻莫里斯

一方面，莫里斯是備受業界尊重的國際法專家及難民法律師，另一方面，她是「維基解密」創辦人阿桑奇的代表律師、他的伴侶，他兩名兒子的母親。當中痛苦和美好，外人難以體會。圖為她2021年10月28日在倫敦的皇家司法院外向阿桑奇的支持者發表講話。（Reuters）

秘密相戀6年

她口中的阿桑奇非常特別，莫里斯也不是普通人。學識與見識廣博以外，她有一顆強大的心臟，是這段「不一般」戀情得以存活的生命線。

她2015年與身在厄瓜多爾駐英大使館內的阿桑奇正式開始拍拖，2年後訂婚。厲害的是，此事保密長達6年，沒走漏半點風聲。

這段時期，壓力、危險與喜悅相隨。她與阿桑奇愛得甜蜜，不能告訴任何人；她懷了他的孩子，連對着最親密的朋友，都不能說寶寶生父是誰。而最後她選擇將這一切宣之於眾，為的是想阻止他從英國被引渡至美國。她為此蓄意成家，招來批評。惟她的說法是：

很多人認為在這個境況下開始建立一個家庭看來是瘋狂的，但對我們來說，這是去做理智的事情，是令事情保持真實。 阿桑奇的未婚妻莫里斯

↓莫里斯在個人Twitter賬號上載兩名兒子的照片。

Julian #Assange has not been able to hold his little boys in his arms for over a year.



Children need their parents' love and affection. It is cruel to deny Julian's children his presence. He needs to come home. #FreeAssangeNOW #DropTheCharges pic.twitter.com/yyM1eicnk3 — Stella Moris #FreeAssangeNOW (@StellaMoris1) April 9, 2021

前路茫茫 且顧眼下

兩人育有加布里埃爾（Gabriel，4歲）及馬克斯（Max，2歲）兩子。擔憂阿桑奇有可能染疫、身心健康惡化、引渡官司、生活與育兒的壓力，重重壓在莫里斯纖細雙肩之上。在法庭或大學講壇上才思敏捷、雄辯滔滔的她，能為下次上庭好好準備，但對4人的未來，她一時無言以對。

美國已向英國高等法院承諾，如英方將他引渡至美，將允許他在澳服刑。然而真正一家團聚、過上正常家庭生活的日子，不會很快出現。

英國《衛報》10月16日刊出她的訪問內容時時，她被問是否相信這一天會到來。她答說：「是的。我的意思是我無法想像其他任何事情。」她正視記者的臉一下再說：「我無法想像其他任何事情。」