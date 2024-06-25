習近平批評「一些人」藉中俄正常貿易抹黑中國　學者：回擊G7領袖

中國國家主席習近平星期一不點名批評美國及歐洲部份國家，以中俄正常貿易為藉口轉移矛盾，抹黑中國。



受訪學者分析，習近平通過最新表態，回擊七國集團（G7）領導人本月中對中國發出的警告，強調不能再以西方的方式應對烏克蘭危機。

據新華社報道，習近平星期一（6月24日）下午在北京人民大會堂，與到中國進行五天國事訪問的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）舉行會談，就烏克蘭危機交換意見。

習近平重申北京勸和促談、政治解決烏克蘭危機的立場，強調當前應努力避免衝突擴大激化、推動局勢降温、創造和談條件。

中國國家主席習近平2024年6月24日在北京歡迎到訪的波蘭總統杜達（Reuters）

他並表示，中國鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，願繼續以自己的方式為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

七國集團領導人6月14日在意大利舉行峰會後發表聯合聲明，對中國發出更強烈的批評，警告北京必須停止向俄羅斯運送武器部件。

習近平星期一表示，中方反對一些人以中俄正常貿易為藉口轉移矛盾，抹黑中國。

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒接受《聯合早報》採訪時指出，這是七國集團領導人發表聯合聲明以來，中國最高層首次以不點名的方式公開回擊。

朱鋒分析，七國集團希望通過烏克蘭戰場和升級軍事行動，進一步遏制俄羅斯。習近平的最新表態則提醒西方，烏克蘭民眾的生存安全及俄羅斯的安全和發展，兩者關係不可分離，不能再以西方目前的方式解決烏克蘭危機。

據路透社報道，杜達星期一在北京表示，希望中國支持根據國際法在烏克蘭實現和平的進程。

另據波蘭總統府Facebook貼文，杜達星期一在會見中國全國人大常委會委員長趙樂際時，對俄羅斯在烏克蘭發動戰爭表示擔憂，希望能儘快以公正和平的方式結束戰爭。

2024年6月24日，中國國家主席習近平和波蘭總統杜達在北京人民大會堂舉行簽字儀式後握手。（Reuters）

波蘭是中國在中東歐地區最大貿易伙伴，也是最早同中國簽署共建「一帶一路」政府間諒解備忘錄的國家之一。但中波關係因俄烏戰爭爆發升級遇冷，去年兩國間政治互動不僅數量大幅減少，層級明顯下降，雙邊經貿關係也明顯下滑。

習近平星期一宣布，單方面對波蘭公民實施15日免簽政策，呼籲中波高質量共建「一帶一路」，保障和推進中歐班列等重大項目合作，加強貿易、農業等領域合作。

杜達星期六啟程訪華前在華沙機場表示，希望中國市場能對波蘭農產品更加開放。習近平星期一表示，歡迎更多優質波蘭農食產品進入中國市場，支持擴大雙向投資。

中國總理李強星期一上午會見杜達時，則批評「產能過剩」論是保護主義的煙幕彈，最終只會擾亂全球產業鏈供應鏈，不利於歐盟自身產業發展和綠色轉型。他敦促歐盟恪守支持自由貿易承諾，為中歐經貿合作創造公平、非歧視市場環境。

中國總理李強2024年6月18日在澳洲珀斯舉行的午宴上發表演說。（Getty）

朱鋒指出，儘管中歐目前因電動車問題貿易摩擦不斷，但北京仍持續釋放希望與歐洲化解分歧的信號，並與重要貿易夥伴波蘭加強經貿往來。

波蘭明年初將擔任歐盟輪值主席國。杜達在會見趙樂際時表示，期待習近平屆時再訪波蘭，並指這也將有助於加強與歐盟的關係。習近平上次訪問波蘭是在2016年。

杜達星期一晚參加習近平和夫人彭麗媛舉辦的歡迎宴會。他星期二將續程遼寧大連參加夏季達沃斯論壇，之後飛上海會見中共市委書記陳吉寧。訪華最後一天，他將為中波經濟論壇揭幕，並到上海復旦大學發表演說。

本文獲《聯合早報》授權轉載

