習近平批評「一些人」藉中俄正常貿易抹黑中國 學者：回擊G7領袖
中國國家主席習近平星期一不點名批評美國及歐洲部份國家，以中俄正常貿易為藉口轉移矛盾，抹黑中國。
受訪學者分析，習近平通過最新表態，回擊七國集團（G7）領導人本月中對中國發出的警告，強調不能再以西方的方式應對烏克蘭危機。
據新華社報道，習近平星期一（6月24日）下午在北京人民大會堂，與到中國進行五天國事訪問的波蘭總統杜達（Andrzej Duda）舉行會談，就烏克蘭危機交換意見。
習近平重申北京勸和促談、政治解決烏克蘭危機的立場，強調當前應努力避免衝突擴大激化、推動局勢降温、創造和談條件。
他並表示，中國鼓勵和支持一切有利於和平解決危機的努力，推動構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構，願繼續以自己的方式為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用。
七國集團領導人6月14日在意大利舉行峰會後發表聯合聲明，對中國發出更強烈的批評，警告北京必須停止向俄羅斯運送武器部件。
習近平星期一表示，中方反對一些人以中俄正常貿易為藉口轉移矛盾，抹黑中國。
南京大學國際關係學院執行院長朱鋒接受《聯合早報》採訪時指出，這是七國集團領導人發表聯合聲明以來，中國最高層首次以不點名的方式公開回擊。
朱鋒分析，七國集團希望通過烏克蘭戰場和升級軍事行動，進一步遏制俄羅斯。習近平的最新表態則提醒西方，烏克蘭民眾的生存安全及俄羅斯的安全和發展，兩者關係不可分離，不能再以西方目前的方式解決烏克蘭危機。
據路透社報道，杜達星期一在北京表示，希望中國支持根據國際法在烏克蘭實現和平的進程。
另據波蘭總統府Facebook貼文，杜達星期一在會見中國全國人大常委會委員長趙樂際時，對俄羅斯在烏克蘭發動戰爭表示擔憂，希望能儘快以公正和平的方式結束戰爭。
波蘭是中國在中東歐地區最大貿易伙伴，也是最早同中國簽署共建「一帶一路」政府間諒解備忘錄的國家之一。但中波關係因俄烏戰爭爆發升級遇冷，去年兩國間政治互動不僅數量大幅減少，層級明顯下降，雙邊經貿關係也明顯下滑。
習近平星期一宣布，單方面對波蘭公民實施15日免簽政策，呼籲中波高質量共建「一帶一路」，保障和推進中歐班列等重大項目合作，加強貿易、農業等領域合作。
杜達星期六啟程訪華前在華沙機場表示，希望中國市場能對波蘭農產品更加開放。習近平星期一表示，歡迎更多優質波蘭農食產品進入中國市場，支持擴大雙向投資。
中國總理李強星期一上午會見杜達時，則批評「產能過剩」論是保護主義的煙幕彈，最終只會擾亂全球產業鏈供應鏈，不利於歐盟自身產業發展和綠色轉型。他敦促歐盟恪守支持自由貿易承諾，為中歐經貿合作創造公平、非歧視市場環境。
朱鋒指出，儘管中歐目前因電動車問題貿易摩擦不斷，但北京仍持續釋放希望與歐洲化解分歧的信號，並與重要貿易夥伴波蘭加強經貿往來。
波蘭明年初將擔任歐盟輪值主席國。杜達在會見趙樂際時表示，期待習近平屆時再訪波蘭，並指這也將有助於加強與歐盟的關係。習近平上次訪問波蘭是在2016年。
杜達星期一晚參加習近平和夫人彭麗媛舉辦的歡迎宴會。他星期二將續程遼寧大連參加夏季達沃斯論壇，之後飛上海會見中共市委書記陳吉寧。訪華最後一天，他將為中波經濟論壇揭幕，並到上海復旦大學發表演說。
本文獲《聯合早報》授權轉載