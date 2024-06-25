韓國電池廠火災23死　CCTV片段曝光　工人救火不果煙霧快速蔓延

韓國京畿道一所鋰電池工廠6月24日發生大火，造成23名工人死亡，包括17名中國公民。事發閉路電視片段在25日曝光，顯示存放電池的區域突然冒出白煙及起火，工人一度嘗試救火但不果，之後煙霧快速大量蔓延。



韓國京畿道一所鋰電池工廠6月24日發生大火，造成23人死亡，圖為事發片段（片段截圖）

片段顯示，事發時位於廠房二樓堆放電池製成品的區域突然冒出白煙，察覺到異常的現場工作人員隨即開始尋找冒出白煙的電池組，在發現白煙並移動電池組的過程中，電池堆放區域開始燃燒並發生爆炸，煙霧瞬間大量蔓延。

現場工作人員拿起滅火筒試圖滅火，但未能成功，大量煙塵伴隨爆炸和火光吞噬整個空間，位於二層的工作人員最終未能及時逃出。

根據韓國大田大學消防與防災學教授金載浩（Kim Jae-ho，音譯）指出，比較電池材料和其他引起火災的物質，前者特別容易燃燒，遇到電池火災人們根本沒辦法有時間做出反應，他稱能想像人們當時因不能逃生有多麼絕望。

2024年6月24日，韓國京畿道華城，韓國電池製造商Aricell旗下的一間發生過火災的鋰電池廠外牆與標誌被燒至面目全非。（Reuters）

2024年6月24日，韓國京畿道華城，消防員在韓國電池製造商Aricell旗下的一間發生過火災的鋰電池廠執勤。他們後方的火災現場冒出濃煙。（Reuters）

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韓國外交部25日表示，對這次事故造成多數外國人遇難深感悲痛，政府將與相應國家駐韓外交機構緊密保持溝通，為外籍遇難者和其遺屬提供所需協助。

韓外交部第二次官（副部長）姜仁仙24日晚上與中國駐韓大使邢海明通電話，對事故中遇難的中國公民致以哀悼，並傳達將積極提供協助的立場。

2024年6月24日，韓國京畿道華城，韓國電池製造商Aricell旗下的一間鋰電池廠發生過火災，消防員接報到場撲救。（Reuters）

2024年6月24日，韓國京畿道華城，韓國電池製造商Aricell旗下的一間鋰電池廠發生過火災，消防員接報到場撲救。（Reuters）