韓國電池廠火災23死 CCTV片段曝光 工人救火不果煙霧快速蔓延
撰文：成依華
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韓國京畿道一所鋰電池工廠6月24日發生大火，造成23名工人死亡，包括17名中國公民。事發閉路電視片段在25日曝光，顯示存放電池的區域突然冒出白煙及起火，工人一度嘗試救火但不果，之後煙霧快速大量蔓延。
片段顯示，事發時位於廠房二樓堆放電池製成品的區域突然冒出白煙，察覺到異常的現場工作人員隨即開始尋找冒出白煙的電池組，在發現白煙並移動電池組的過程中，電池堆放區域開始燃燒並發生爆炸，煙霧瞬間大量蔓延。
現場工作人員拿起滅火筒試圖滅火，但未能成功，大量煙塵伴隨爆炸和火光吞噬整個空間，位於二層的工作人員最終未能及時逃出。
根據韓國大田大學消防與防災學教授金載浩（Kim Jae-ho，音譯）指出，比較電池材料和其他引起火災的物質，前者特別容易燃燒，遇到電池火災人們根本沒辦法有時間做出反應，他稱能想像人們當時因不能逃生有多麼絕望。
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韓國外交部25日表示，對這次事故造成多數外國人遇難深感悲痛，政府將與相應國家駐韓外交機構緊密保持溝通，為外籍遇難者和其遺屬提供所需協助。
韓外交部第二次官（副部長）姜仁仙24日晚上與中國駐韓大使邢海明通電話，對事故中遇難的中國公民致以哀悼，並傳達將積極提供協助的立場。
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