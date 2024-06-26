OpenAI下月起禁中國開發者使用　大型平台速推「搬家」優惠

內地官方媒體《證券時報》6月25日報道，ChatGPT開發商OpenAI將自7月9日起，停止向中國及其他「不支援國家和地區」提供應用程式介面（API）服務，以阻止這些國家的公司利用ChatGPT建構自家AI產品。分析指出，部份透過接入OpenAI的API「套殼」推出大模型或應用程式的公司，有可能因此被淘汰。但對國產大模型則可能是機遇，中國多家大至AI平台已迅速行動，爭取這些公司轉用旗下服務。



目前ChatGPT尚未在中國大陸推出，但許多中國創科公司正利用OpenAI 的API平台，將ChatGPT 整合到自家的應用程式、產品或服務。

中國《證券時報》報道，於北京時間6月25日淩晨起，陸續有API開發人員在社交媒體表示，收到來自OpenAI的「警告信」。

內地用戶接獲OpenAI的通知，稱將停止向中國及其他「不支援國家和地區」提供應用程式介面（API）服務。

信中指出，「根據數據顯示，你的組織有來自OpenAI目前不支持的地區的API流量。從7月9日起，我們將採取額外措施，停止來自不在OpenAI支持的國家、地區名單上的API使用。」

OpenAI官網顯示，該公司的API已向161國家和地區開放，並指在這些國家和地區之外使用，可能會導致帳戶被阻止或暫停。

有業內人士分析，中國部份創科公司通過接入OpenAI API，簡單「套殼」建構應用程式等產品，將因OpenAI停供服務遭受嚴重打擊。部份缺乏實力、未能及時找到替代方案的公司，有可能因此被淘汰。但另一方面，可能促使中國大型公司加速自主研發，並促使更多創科公司選擇國產模型。

因預期OpenAI將不再向中國使用，包括百度智能雲、阿里雲、智譜等在內，多個中國AI平台已快速推出「搬家服務」，提供優惠吸引中國的OpenAI API用户，切換到國產大模型。